Mitternachtsmesse in Bethlehem wieder mit Gläubigen

Die Katharinenkirche, der katholische Teil des Geburtskirchenkomplexes in Bethlehems Altstadt war gut gefüllt zur Mitternachtsmesse – bei der nach strengen Auflagen im vergangenen Jahr nun wieder mehr Gläubige dabei sein durften. Gekommen war auch der palästinensische Ministerpräsident. Geleitet wurde der Gottesdienst von Pierbattista Pizzaballa. Der lateinische Patriarch von Jerusalem und damit Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land sagte in seiner Predigt Weihnachten in Bethlehem sei insgesamt etwas fröhlicher als zuletzt.

"Wir vermissen die Pilger"

"Aber die Freude ist nicht vollkommen, denn wir vermissen immer noch die Pilger. Sie sind ein wichtiger Teil des Lebens, besonders hier in Bethlehem. Wir beten für Sie und bitten Sie für uns zu beten, besonders für diejenigen hier in Bethlehem die im Tourismus für Pilger arbeiten", so Pierbattista Pizzaballa.

Lateinische Patriarch besorgt über Nahostkonflikt

Diese Menschen könnten nun schon seit fast zwei Jahren nicht mehr wie gewohnt arbeiten, litten unter der Situation und hätten Angst vor der Zukunft, betonte Pizzaballa. Der Patriarch erinnerte auch an die politische Situation im von Israel besetzten Westjordanland und erklärte, das palästinensische Volk wolle Freiheit erfahren und sei müde darauf zu warten, im eigenen Land frei und in Würde leben zu können. Mit Blick auf die letzte Eskalation im Nahostkonflikt im Mai, bei der es auch in Städten in Israel zu Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Einwohnern gekommen war, zeigte sich der Lateinische Patriarch in seiner Predigt besorgt. Pizzaballa: "Ich sage das besonders mit Blick auf die Vertrauenskrise zwischen Arabern und Juden. Alle Bürger. Einwohner derselben Städte. Das erinnert uns daran, dass der passive Versuch eines Zusammenlebens nicht ausreicht. Koexistenz muss gefördert werden."

Viele Besucher aus der Region

Vor und während der Mitternachtsmesse versammelten sich Gläubige auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche, darunter viele Besucher aus der Region wie zum Beispiel Christen aus Orten im Norden Israels. Pilger aus dem Ausland konnten aufgrund der Pandemie erneut nicht nach Bethlehem kommen. Hoffentlich wird das nächstes Jahr besser, sagt eine Palästinenserin. "Trotz des Virus und der harten Situation wollen die Menschen in Freude genießen und diese Freude verbreiten. In diesem Jahr hoffen wir, dass Corona verschwindet, dass es weltweit Frieden gibt und hier in unserer Gesellschaft die Gewalt endet. Die Stimmung soll so sein wie jetzt: Voller Liebe und Freude zwischen den Menschen", meint die Frau.

In Bethlehem werden die Weihnachtsfeierlichkeiten nun mit zahlreichen Gottesdiensten fortgesetzt. Die Einwohner der Stadt hoffen das nächste Weihnachtsfest auch wieder mit Pilger aus dem Ausland feiern zu können.