Mittelmeer-Region: Die Waldbrände wüten weiter

In mehreren Ländern wüten derzeit verheerende Waldbrände. Rund um das Mittelmeer sind die Brände nicht nur sehr heftig, sondern auch besonders zahlreich. Ein Überblick über die aktuellen Brandherde.

Kilometerlange Feuerfront im Westen Athens

Griechische und internationale Feuerwehrleute kämpfen momentan gegen einen unkontrollierten Wald- und Buschbrand im Westen der griechischen Hauptstadt. Es handelt sich Medienberichten zufolge um eine kilometerlange Feuerfront in der Nähe des Ortes Vilia, die bereits am Montagabend ausbrach. Der Rauch des Feuers ist so stark, dass man ihn auch auf Satellitenbildern sieht.

Heute Früh wurde die Evakuierung mehrerer Ortschaften angeordnet. Rund 330 Feuerwehrleute im Einsatz. Unterstützt werden sie von sechs Hubschrauber und fünf Flugzeuge, die aus der Luft löschen. Insgesamt 44 neue Waldbrände registrierte heute die griechische Feuerwehr.

Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Ein schwerer Waldbrand wütet derzeit auch in Südfrankreich. Rund 750 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Starker Wind behindert die Löscharbeiten. Nahe dem Badeort Saint-Tropez wurden nach Behördenangaben mehrere Campingplätze evakuiert. "Tausende Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, es gibt aber keine Opfer", sagte eine Feuerwehrsprecherin des Verwaltungsbezirks Var an der Côte d'Azur.

Die Präfektur rief die Menschen auf, die Straßen zwischen dem Golf von Saint-Tropez und der Gemeinde Bormes-Les-Mimosas für Rettungskräfte freizuhalten. In der Region hält sich derzeit auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seiner Sommerresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer auf. Innenminister Gérald Darmanin wollte sich im Tagesverlauf vor Ort ein Bild von der Lage machen.

Feuerwehrleute bei Löscharbeiten verletzt

Auch in der portugiesischen Urlaubsregion Algarve kämpft die Feuerwehr mit einem Großaufgebot gegen einen großen Waldbrand. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde würde dabei ein Feuerwehrmann nahe dem Ort Castro Marim verletzt und musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden, zwei weitere Einsatzkräfte erlitten Rauchvergiftungen.

Das Feuer war am frühen Montagmorgen ausgebrochen und konnte zunächst eingedämmt werden, bevor es am Nachmittag wieder neu entflammte und sich über eine Fläche von rund 3.000 Hektar ausbreitete. Das Feuer fraß sich in Richtung Küste vor, die Autobahn zwischen dem Osten und dem Westen der Algarve wurde gesperrt.

Weiter hohe Waldbrandgefahr auf Sizilien

In Italien kämpft die Feuerwehr bei anhaltender Trockenheit weiter gegen zahlreiche Waldbrände. Vor allem auf der Insel Sizilien und in Kalabrien im äußersten Süden des italienischen Festlandes rückte die Feierwehr zu Wald- und Flächenbränden aus.

Mit Blick auf die Temperaturen dürfte Italien zumindest die Hitzewelle überstanden haben. Das Gesundheitsministerium stufte landesweit die Hitze-Warnstufe für die kommenden beiden Tage zurück. Auch der offizielle Wetterbericht der Luftwaffe prognostizierte niedrigere Temperaturen um die 30 Grad Celsius für weite Teile Italiens. Wegen der Trockenheit bleibt die Waldbrandgefahr vor allem auf Sizilien allerdings hoch. Der dortige Zivilschutz stufte für heute mit Ausnahme einer Provinz die Insel in die höchste Warnstufe ein.

Feuer in Russland außer Kontrolle

In Russland bekommen die Einsatzkräfte die verheerenden Waldbrände nicht unter Kontrolle. Nach Daten der Forstschutzbehörde breiteten sich die Feuer weiter aus. Demnach gab es landesweit 238 Brände auf einer Gesamtfläche von 4,6 Millionen Hektar. Das entspricht etwa der Fläche Niedersachsens.

Am schwersten betroffen ist noch immer die Teilrepublik Jakutien im Osten Sibiriens - mehr als 4.000 Kilometer von Moskau entfernt. Allein dort brennt es der Behörde zufolge aktuell auf einer Fläche von 4,4 Millionen Hektar. Es seien derzeit mehr als 4.200 Helfer im Einsatz. Seit Tagen versuchen die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf mehrere Dörfer in der dünn besiedelten Region zu verhindern. Das Zivilschutzministerium schickte ein weiteres Löschflugzeug in die Region, die seit Wochen unter dem für die Gesundheit schädlichen Rauch leidet.

Experte: Waldbrände haben Folgen für Permafrostboden

Die Waldbrände in Russland werden offenbar langfristige Folgen für den Permafrostboden haben. "Im ersten Jahr gibt es keine großen Veränderungen. Zu erwarten sind sie in der Regel in zwei bis fünf Jahren", sagte der Wissenschaftler Alexander Fjodorow vom Institut für Permafrost in der sibirischen Großstadt Jakutsk. Vieles hänge nun vom Wachstum neuer, anpassungsfähiger Pflanzen und des Unterholzes ab. Wald schützt den gefrorenen Boden vor dem Auftauen. Eine Folge von Tauprozessen ist Fjodorow zufolge das Absacken von Böden. Dadurch können zum Beispiel Straßen und Häuser beschädigt werden.

In Russland sind derzeit noch fast zwei Drittel der Bodenfläche dauerhaft gefroren. Dieses Phänomen wird Permafrost genannt. Mit steigenden Temperaturen im Zuge des Klimawandels taut der Boden langsam auf. Forscher sorgen sich, dass in der Folge gigantische Mengen klimaschädlichen Methans in die Atmosphäre gelangen könnten.