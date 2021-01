Mitmachaktion bei der "Stunde der Wintervögel"

Wer jetzt aufgrund der zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht weiß, was er an diesem Wochenende machen soll, der kann ja bei der Mitmachaktion von NABU und LBV teilnehmen und eine Stunde lang Vögel zählen. Die Aktion läuft noch bis Sonntag, den 10. Januar. Einreichen kann man seine Ergebnisse dann bis zum 18. Januar.

Auf die höchste Zahl kommt es an

Am besten zählt man in der Früh oder am Nachmittag. Da sind die Vögel am aktivsten, wie die Ornithologin des LBV in München, Sophia Engel, erklärt. Frühstück sei eben wichtig und das Abendessen vor dem Schlafengehen genauso, um die kalte Nacht zu überstehen.

Allerdings kommen Vögel im Winter auch zu anderen Zeiten zu Futterstellen, da sie aufgrund des kalten Wetters einen hohen Energiebedarf haben. Engel empfiehlt unter anderem als Futter gehackte Erdnüsse, Sonnenblumenkerne und andere energiereiche Körner und Saaten.

Gezählt wird bei der "Stunde der Wintervögel" eine Stunde lang. Dabei gilt immer die höchste Zahl einer Art, die man gleichzeitig sieht. Also wenn man in der Stunde einmal fünf Kohlmeisen auf einem Fleck zählt, dann trägt man die Zahl fünf ein, auch wenn man später vielleicht noch mal eine Kohlmeise sieht. Denn es kann sein, dass eine der vorher gezählten noch einmal zur Futterstelle zurückkommt.

LBV und NABU warten mit großer Spannung auf Ergebnisse

Anfang 2020, bei der letzten "Stunde der Wintervögel", haben über 27.000 Vogelfreunde an der Aktion teilgenommen und dabei knapp 690.000 Vögel gezählt. Der am häufigsten gemeldete Wintervogel im Freistaat war im vergangenen Jahr wie auch schon in den Vorjahren der Haussperling, gefolgt von der Kohlmeise.

Die Plätze drei und vier belegten Feldsperling und Blaumeise. Der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer rechnet diesmal mit einer noch höheren Beteiligung. Man habe schon beim ersten Lockdown ein wachsendes Interesse der Menschen an der Natur vor der eigenen Haustür feststellen können. Und wer sich nicht sicher ist, welchen Vogel er gerade vor sich hat, der LBV bietet auf seiner Internetseite zahlreiche Bestimmungshilfen.