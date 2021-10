Mit SpaceX zur ISS: Matthias Maurer vor dem Start

Eine Pizza essen, im Regen stehen, nochmal eine "schwerkraft-unterstützte" Toilette benutzen: Solche Sachen hat Matthias Maurer in den letzten Tagen nochmal sehr bewusst genossen - denn im kommenden halben Jahr muss er auf all das verzichten. Wenn das Wetter mitspielt, dann startet der Astronaut Sonntagfrüh um 7:21 Uhr mit einer SpaceX-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation ISS.

Für den 51-jährigen Saarländer geht ein Traum in Erfüllung. Es ist sein erster Flug ins All. Und wie er sich dabei fühlt, hat er exklusiv im BR24-Thema des Tages erzählt.

1,5 Kilogramm persönliches Gepäck

Wer ein halbes Jahr "wegfliegt", nimmt natürlich das ein oder andere mit auf seine Reise. Matthias Maurer hat sechs Hosen dabei - für jeden Monat eine. Eine neue Unterhose bekommt er alle drei Tage. Und auch beim Essen - größtenteils Standard und von der ESA schon vorausgeschickt - durfte er sich das ein oder andere selbst aussuchen.

Über 1,5 Kilogramm der Ladung durfte er selbst entscheiden. Das sind dann "so ein paar Kleinigkeiten", die für ihn persönlich sehr wichtig seien, da ihm Freunde und Familie natürlich alle etwas ganz kleines mitgegeben hätten. Und auch wenn 1,5 Kilo recht wenig erscheinen: Maurer betont, dass jedes Kilo, das man ins All schicke, "ein bisschen was an Geld" koste. Außerdem solle er ja nicht in den Urlaub geschickt werden, sondern dort oben arbeiten.

Liebeserklärung an die Raumfahrt

"Cosmic Kiss" lautet der Name der Mission. Maurer schafft es, auch nach 13 Jahren harter Arbeit und andauernden Trainings verliebt in die Raumfahrt zu bleiben. Und mit dem Flug ins All passiert ja nun etwas, das auch für ihn neu ist.

Bei ihm werden bestimmt "die Emotionen sprühen", sobald er in der Rakete sitzt, die, wie er sagt, "dann anfängt zu leben, zu vibrieren, zu arbeiten, laut zu werden, mich zu beschleunigen in neuneinhalb Minuten auf 28.000 Kilometer pro Stunde".

Der erste Deutsche in der Kapsel eines Privatunternehmens

Auch wenn die Kapsel der Firma SpaceX erst drei Mal mit Menschen an Bord geflogen ist: Ein mulmiges Gefühl hat Matthias Maurer eher weniger. Diese Kapseln seien ja schon eine ganze Zeit für Fracht im Einsatz, und deshalb wisse SpaceX gut, wie man diese sogar vollautomatisch hinauf und hinunter schickt, ohne dass jemand etwas steuern müsse. Diesmal habe man sogar den Vorteil, dass man selbst eingreifen kann. Er hält das System für ausgereift, auch wenn es neu ist.

Doch er gibt zu: Wenn man auf einer Rakete mit 500 Tonnen hochexplosivem Treibstoff sitzt, macht man sich schon "ein paar Gedanken", unabhängig davon, ob die Rakete nun neu oder alt ist.

Kaum Knöpfe, viele Touchscreens

Wenn man die SpaceX-Kapsel mit einer russischen Sojus vergleicht, fällt auf, dass die Vielzahl an Knöpfen und Schaltern modernen Touchscreens gewichen ist. Die Technik übernimmt sehr viel für die Astronauten und entlastet sie dadurch. Andererseits habe er viel weniger die Möglichkeit, manuell einzugreifen, erklärt Maurer. Entweder mache das dann die Bodenkontrolle oder sie müssten "der Kapsel einfach vertrauen".

Über 100 geplante Experimente an Bord der ISS

Maurer freut sich auf seine Aufgaben auf der ISS. Er sagt: "Ich habe absolut Spaß am Experimentieren. Das war für mich ja der Grund, Astronaut zu werden." Er habe lange an der Universität geforscht und später auch dann in der Industrie Blutfilter entwickelt.

Er verweist darauf, dass Werkstoffe Treiber für Innovationen seien. Viele Leute wüssten gar nicht, das eigentlich in drei Viertel aller Innovationen der Werkstoff, das neue Material, eigentlich der Auslöser war für etwas völlig Neues.

Antimikrobielle Metalle - Forschung für die Pandemie

Besonders freut sich Maurer auf Experimente mit Laser-strukturierten Metallproben, die antimikrobiell wirken. Gerade in der Pandemie sieht er hierfür zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Denn wenn man Türklinken oder Knöpfe im Fahrstuhl so bearbeiten könnte, dass diese Oberflächen Keime direkt abtöten würden, wäre aus seiner Sicht in Bezug auf die Ausbreitung solcher Mikroben ein wichtiger Schritt getan.

Diese Tests werden durchgeführt, weil im Weltall unser Immunsystem schwächer wird. Im All darf aufgrund der geschlossenen Kreisläufe kein Alkohol zur Desinfektion benutzt werden. Also braucht man dort Speziallösungen. Und aus denen könnten wiederum Produkte für die Erde entstehen.

Forschung soll auch Raumfahrt selbst nach vorne bringen

Neben dem irdischen Nutzen der Forschungen wolle man aber "natürlich die Raumfahrt auch nach vorne bringen", sagt er. Und nach der ISS stünde wieder der Mond auf dem Plan. Und nach dem Mond soll es irgendwann weiter gehen ins All, Richtung Mars.

Mond als nächstes Ziel

Die Frage nach dem Leben im All sei so faszinierend, aber hier auf der Erde können wir die laut Maurer nicht beantworten - aber auf dem Mond vielleicht.

Auf dem Mond gab zwar wahrscheinlich nie Leben, Maurer hofft jedoch auf Spuren von den Meteoriten, die vielleicht in Wassereis die Vorstufen des Lebens mit auf die Erde gebracht haben. Auf dem Mond gebe es nämlich "ganz, ganz tiefe Krater", die dauerhaft im Schatten liegen. Und im Wassereis, das sich dort gebildet hat, seien eventuell organische Spuren vorhanden.

Vorher müsse man aber erst einmal die Technologie entwickeln, zum Mond zu fliegen – und später Richtung Mars.

Der Mars soll näher rücken

Um zum Mars zu fliegen, müsse man erst Technologien haben, um auf der Oberfläche des Mondes oder des Mars' aus den dortigen Ressourcen alles zu gewinnen, was man braucht - also Atemluft, Wasser zum Trinken, Energie, aber auch "ein Haus für den Astronauten Maurer". Und dann natürlich auch den Treibstoff für den Hin- und den Rückflug. Denn man kann nicht alles mitnehmen.

All das sei möglich, aber diese Prozesse müssten entwickelt werden. "Und bei dieser Entwicklung werden wir so viel lernen, was uns dann auch hier auf der Erde, bei der Lösung des Klimawandels - bei diesen Problemen - hoffentlich dann auch stark unterstützen wird", sagt Maurer.

Vor dem Mars kommt der Mond

Josef Aschbacher, der Generaldirektor der ESA, wünscht sich, dass eine Frau aus Europa im nächsten Jahrzehnt ihre Fußabdrücke auf dem Mars hinterlässt. Aber bevor wir Menschen zum Mars schicken können, werden wir erst mal wieder mit Menschen auf den Mond fliegen.

Für Maurer wäre es durchaus reizvoll, einer von ihnen zu sein. Jeder seiner Astronautenkollegen träume davon, über den Mond zu laufen. Maurer sieht gute Chancen, dass das innerhalb der nächsten zehn Jahre der Fäll sein könnte. Für ihn wäre es ein tolles Symbol, wenn ein Europäer und eine Europäerin geschickt würden, um den Mond zu erkunden, "weil Frauen können diesen Job mit Sicherheit genau so gut machen wie die Männer", so Maurer.

