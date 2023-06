Springer-Verlag: Mit KI aus der Krise?

Es war eine Mail, die nicht nur bei Springer für Furore gesorgt, sondern eine ganze Branche alarmiert hat. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner kündigte intern an, dass bei den Springer-Zeitungen "Die Welt" und "Bild" Stellen gestrichen werden sollen. Die Rede ist von etwa 200. Deren Aufgaben soll zum Teil Künstliche Intelligenz (KI) übernehmen. Auf BR-Nachfrage teilt Springer mit, dass zum Beispiel die Rolle des Layouters bei "Bild" nach und nach von KI übernommen werden solle.

Journalistenverband: "Dammbruch"

Auch wenn Springer betont, dass journalistische Arbeit nicht ersetzt werde durch Algorithmen und Computer - die Kritik ist groß. Der Sprecher des Deutschen Journalistenverbands, Hendrik Zörner, sprach von einem "Dammbruch". Der "Kollege Roboter" habe es nicht nur am Pförtner vorbei geschafft, er stehe bereits "mitten in der Redaktion". Der Zeitplan für die Umstellung steht noch nicht fest. Es darf auch bezweifelt werden, dass KI schon jetzt in der Lage ist, das Layout von "Bild" zu übernehmen. Es umfasst viele verschachtelte Grafiken und Fotos, dazu unterschiedliche Textarten.

Der angekündigte Umbau des Verlags erfolgt im Rahmen einer umfangreichen Digitalisierungsstrategie. Man richte sich künftig ausschließlich am digitalen Produkt aus, heißt es von Springer. Das hat auch wirtschaftliche Hintergründe. Um erfolgreich zu bleiben, möchte man das Ergebnis um rund 100 Millionen Euro verbessern. Das soll durch Kostenreduzierungen, aber auch Umsatzsteigerungen geschehen.

Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs wirken nach

Es gibt allerdings noch eine zweite Baustelle: Die Vorwürfe gegen den ehemaligen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt und dessen mutmaßlichen Machtmissbrauch gegenüber Frauen wirken noch nach. Auch Springer-Chef Mathias Döpfner war wegen Äußerungen etwa über Ostdeutsche oder den Klimawandel in die Kritik geraten. Zahlreiche Medienberichte, aber auch der Autor Benjamin von Struckrad-Barre hatten dies ans Licht gebracht.

Anette Dowideit arbeitete knapp 20 Jahre für Springer, zuletzt als Leiterin des Investigativ-Teams der "Welt". Sie war also zuständig für aufwändige Recherchen. Kurz nachdem die Vorwürfe im Frühjahr 2023 öffentlich geworden waren, kündigte Dowideit. Im BR-Interview erinnert sie sich, dass sie überrascht war, dass in den Führungsetagen bei Springer kein Hinterfragen erkennbar war, was an den Vorwürfen dran sein könnte. Stattdessen hörte Dowideit, so schildert sie es heute, mehrfach die Formulierung, "die haben das orchestriert und die scheinen sich gegen uns verschworen zu haben". Gemeint sind die Medien und Journalisten, die die Vorwürfe recherchiert haben.

Gibt es einen Kulturwandel?

Dowideit, die inzwischen für das Recherchezentrum "Correctiv" arbeitet, berichtet auch von großem Gewinndruck und einer "systematischen Auf- und Abwertung" von Mitarbeitern. Schon vor einiger Zeit verkündete Döpfner einen "Kulturwandel" im Haus.

Auf BR-Nachfrage teilte ein Sprecher mit, dass in der "Bild"-Redaktion zum Beispiel alle Führungskräfte verpflichtende Schulungen zum Umgang und zur Kommunikation mit Mitarbeitern gemacht hätten. Zudem gebe es regelmäßig interne Checks zur Entwicklung des kulturellen Klimas. Volker Lilienthal ist da allerdings skeptisch. Er ist Professor für Journalistik an der Uni Hamburg. Er nehme wenige Anzeichen für einen wirklichen Kulturwandel wahr, so Lilienthal. Zweifel am Aufklärungwillen gab es schon früher.

Springer hat USA im Blick

Es gibt also Umstrukturierungen, um das Ergebnis zu verbessern und Maßnahmen, um redaktionsinternen Missständen zu begegnen. Dass der Springer-Konzern so agiert, hängt wohl auch mit dem Ziel zusammen, noch stärker in den USA zu wachsen. Schon jetzt arbeiten weltweit etwa 18.000 Mitarbeitende für Springer, ein immer größerer Teil davon in den USA. Von dort stammt auch der Großinvestor KKR. Berichte über Machtmissbrauch kommen dort traditionell besonders schlecht an.

Welche Zukunft haben "Bild" und "Welt"?

Welches Signal eine weitere Veränderung aussenden soll, ist unklar. Anfang Juni wurde bekannt, dass "Bild" und "Welt" unabhängiger vom Springer-Gesamtkonzern agieren sollen - in der neu gegründeten Axel Springer Deutschland GmbH. Was heißt das für die Zukunft der Zeitungen?

Steffen Grimberg vom Mediendienst der Katholischen Nachrichtenagentur blickt da auf frühere Entscheidungen von Döpfner: "Wir haben es damals auch nicht für möglich gehalten, dass das 'Hamburger Abendblatt' verkauft wird - also die erste Zeitung, die Axel Springer gegründet hat." Grimberg will daher auch nichts ausschließen. Aus dem Springer-Verlag heißt es dagegen auf Anfrage, dass die Marken "Bild" und "Welt" ein wichtiger Bestandteil von Axel Springer seien und blieben.