Mit europäischen Innovationen gegen den Klimawandel

"Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal." Mit solch düsteren Bildern warnte UN-Generalsekretär Guterres auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm El-Scheich vor den verheerenden Folgen der Erderhitzung. Kann man den Herausforderungen überhaupt noch gerecht werden?

Um einer weiteren Erderwärmung Einhalt zu gebieten, sind mehr denn je Tatkraft und Technik gefragt – im Großen wie im Kleinen. Wir haben Beispiele aus der Schweiz, Frankreich und Lettland gesammelt, um einen Einblick zu geben, welche Ideen in anderen europäische Länder entwickelt werden.

Lettland: Molke als biologisch abbaubare Käseverpackung

Ein Ende für die Plastikverpackung von Käse suchen lettische Forscher. Sie arbeiten an einer innovativen, biologisch abbaubaren Verpackung aus Molke. Molke, das ist ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Käse und Quark.

Die Schwierigkeit dabei: Molke ist flüssig – und sie beeinflusst den Geschmack und die Eigenschaften von Käse. Um als Umhüllung für den Käse herhalten zu können, mussten die Forscher sie also zuerst in eine feste Form bringen. Nach verschiedenen Studien fanden sie außerdem eine Lösung, die den Geschmack nicht beeinträchtigt.

Die Molke-Verpackung soll – so hoffen die Wissenschaftler – in ein oder zwei Jahren in den Supermarktregalen zu finden sein, allerdings wohl zuerst in Estland: Ein estnisches Unternehmen hat bereits Interesse an der Technologie gezeigt, wie der lettische öffentlich-rechtliche Sender LSM berichtete.

Frankreich: Energiepreisen ein Schnippchen schlagen als Selbstversorger im energieautarken Haus

In Frankreich erfreuen sich energieautarke Häuser immer größerer Beliebtheit – während es 2015 noch 3.000 Selbstversorger-Häuser gab, waren es Ende September 2022 schon 208.000.

Einer, der in einem solchen Haus lebt, ist der pensionierte Ingenieur Jean Chapperet. Bis zu 4.000 Euro pro Jahr spart er unter anderem durch seine Isolierung aus gepresstem Hanf, die 110 Quadratmeter Photovoltaik-Paneele auf dem Dach und den Solarwarmwasserbereiter. Sein Haus ist nicht ans Stromnetz angeschlossen; trotzdem benutzt er eine Spülmaschine und hat sogar einen Swimmingpool.

Der ehemalige Wärmetechniker setzte beim Bau seines energieautarken Hauses auf Grundprinzipien wie die Qualität der Isolierung oder die Ausrichtung des Hauses. Seiner Ansicht nach sollte das grundsätzlich beim Bau von Häusern beachtet werden: "Das würde es uns ermöglichen, weniger von den Krisen betroffen zu sein", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Und fügte aber noch hinzu: "Für diesen Winter ist es zu spät."

Schweiz: Die Batterie aus Papier

Ein Tropfen Wasser auf ein Stück Papier – und daraus entsteht Energie? Das haben Forscher der Schweizer Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) herausgefunden – und gehören damit laut Time Magazine zu den 200 besten Erfindungen dieses Jahres.

Die Papier-Batterie erreichte zeitweise eine Spannung von 1,2 Volt. Zum Vergleich: Die Spannung einer Standard-AA-Alkalibatterie beträgt 1,5 Volt.

Innerhalb von ein paar Jahren könnte die Batterie zum Beispiel in medizinischen Diagnosegeräten oder intelligenten Verpackungen zum Einsatz kommen. "Das könnte eine Antwort auf die wachsende Sorge um die Umwelt wegen des Elektroschrotts sein", sagte der Erfinder Gustav Nyström dem Time Magazine.

Umstrittenes Konzept: Geoengineering für das Klima?

Und zum Schluss noch ein umstrittenes Konzept, für das sich unter anderem die Schweizer Regierung einsetzt: Seit Jahren wird zur sogenannten "Solar Radiation Modification" geforscht. Die Idee: Reflektierende Partikel werden in die Stratosphäre oder tieferliegende Wolken eingebracht, um so zu versuchen, einen Teil der Sonneneinstrahlung abzulenken. So ähnlich passierte das zum Beispiel auch 1991 beim Ausbruch des philippinischen Vulkans Pinatubo. Der freigesetzte Staub verursachte eine Abkühlung des Planeten um 0,5°C für zwei Jahre.

Wenn ein Vulkanausbruch eine vorübergehende Abkühlung der Erde zur Folge hat, könnte man diesen Effekt also auch künstlich erzeugen? Potentiell könnte man so einigen Studien zu Folge mit relativ geringen Kosten die Häufigkeit und Intensität von extremen Temperaturen und Dürren verringern oder das Abschmelzen der Gletscher verlangsamen, wie Swissinfo berichtete.

Doch die Methode ist umstritten. Denn so verführerisch die Technologie klingen mag, so viele Unbekannte gibt es noch. Und auch der Widerstand dagegen ist hoch: 2021 brach die Harvard Universität ein Experiment dazu in Schweden ab, weil Wissenschaftler und Teile der dortigen Bevölkerung dagegen protestierten.

Die Schweiz reichte im Jahr 2019 eine von einem Dutzend Ländern unterstützte Resolution beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen ein. Darin die Forderung nach einer detaillierten Bewertung des Klima-Geoengineerings.

Kritische Stimmen stellen allerdings in Frage, ob Klimamanipulation wirklich untersucht werden sollte. Eine davon ist Frank Biermann. Er ist Professor für globales Nachhaltigkeitsmanagement an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Ihm zufolge ist das größte Manko der "Solar Radiation Modification", dass das eigentlich Problem – die CO2-Emissionen – damit nicht angegangen wird.