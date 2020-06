04.06.2020, 15:23 Uhr

Mit dem Auto nach Österreich und Italien: Was muss ich beachten?

Derzeit ändern sich die Reisebestimmungen teilweise täglich. Seit heute ist Urlaub auch in Österreich möglich. Bei der Rückreise aus Italien gilt in Österreich aber derzeit noch das Stopp-Verbot. Also: Vorher in Italien Tanken und aufs Klo gehen.