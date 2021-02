Mit Apps und Atomkraft: Finnlands Kampf gegen Klimawandel

Finnlands Kampf gegen den Klimawandel lässt sich besonders gut in der Region der Arktis beobachten. Verglichen mit anderen Gegenden der Welt stellen Umweltforscher gerade hier besonders dramatische Veränderungen fest. Denn gemessen am globalen Durchschnitt erwärmt sich das Gebiet fast dreimal so schnell wie andere Regionen.

Kein Wunder also, wenn das Thema "Klimawandel" nicht nur im Norden sondern in ganz Finnland oberste Priorität hat - und das seit bereits seit Jahren. Zum Beispiel in der 120.000 Einwohner zählenden Stadt Lahti.

Der rund 100 Kilometer nordöstlich von Helsinki gelegenen Stadt wurde im August 2019 von der Europäischen Kommission der Titel "Grüne Hauptstadt Europas 2021" verliehen. Die internationale EU-Jury lobte das starke Umweltengagement in Lahti, insbesondere das Bestreben, bereits in nur vier Jahren CO2-neutral zu sein. Und zwar ohne den Kauf von Emissionsgutschriften. Damit ist Lahti dem Ziel Finnlands, bis 2035 CO2-neutral zu sein, und dem Wunsch der EU, dies bis 2050 zu erreichen, weit voraus.

Anreize für umweltbewusstes Handeln

Niko Suuvisilta ist einer von 600 Testnutzern einer C02-App in Lahti. Sinn und Zweck des Projekts: Die User können sich digital verfolgen lassen und erfahren, wieviel schädliches CO2 sie täglich produzieren. Grundsätzlich stehen dabei jedem Bewohner und jeder Bewohnerin 17 Kilogramm CO2 pro Woche zur Verfügung.

Dieses Budget wird allerdings an die jeweiligen Lebensumstände angepasst: Sind Kinder im Haushalt, die zur Schule gebracht werden müssen? Wohnt man im Zentrum oder in einem Vorort? Suuvisiltas Budget zum Beispiel liegt bei 21 Kilogramm CO2, weil er Vater von zwei kleinen Kindern ist.

"Und wenn ich unter diesem Limit bleibe am Ende der Woche, dann bekomme ich Punkte in einer Art virtuellen Währung gutgeschrieben. Alle vier Wochen kann ich das dann einlösen für Bustickets, eine Tasche oder eine Fahrradreparatur." Niko Suuvisiltas

Eine App, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihren CO2-Fußabdruck messen können: eine nette digitale Spielerei im technikaffinen Finnland, so scheint es. Doch die Smartphone-App ist Teil eines Gesamtkonzepts, mit dem Lahti seine Emissionen drastisch senken will. Schon 2010, als "Klimawandel" noch eher ein Experten-Thema war, beschloss die Stadt, ihren Pro-Kopf-CO2-Ausstoß bis 2025 zu halbieren. Dieses Ziel ist längst erreicht: Schon 2018 lag die CO2-Reduktion pro Einwohner bei 70 Prozent verglichen mit 1990.

Nachhaltigkeit an oberster Stelle

Was vor rund 30 Jahren noch undenkbar schien, ist heute Normalität und unter anderem auch Saara Vauramo zu verdanken. Die Ökologin arbeitet in der Stadtverwaltung daran, dass das ehemals graue Lahti zunehmend grüner wird. Keine Selbstverständlichkeit. Immerhin galt die Stadt jahrzehntelang als verlängerte Werkbank der Sowjetunion, lieferte den Nachbarn Holz und Metall.

Als der Eisernen Vorhang fiel und die Sowjetwirtschaft in den 1990er Jahren am Boden lag, verloren auch viele finnische Fabriken ihren Absatzmarkt. Die Arbeitslosenzahlen in Lahti seien in die Höhe geschnellt und hätten vor der Jahrtausendwende bei fast 30 Prozent gelegen, erzählt Vauramo. Heute prosperiert die Stadt wieder und der Umweltschutz steht dabei an oberster Stelle.

"Umweltfragen waren damals in den 90er Jahren ja noch gar nicht so im Fokus", erzählt Vauramo. "In Lahti mussten wir aber etwas tun, gerade weil wir so stark unter der wirtschaftlichen Depression litten. Die Stadt hat sich dann entschieden, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, und ich war total überrascht, als ich 1999 nach dem Studium von Helsinki nach Lahti gezogen bin: Da gab es schon eine funktionierende Mülltrennung, acht verschiedene Behälter, viel früher als in Helsinki oder anderen finnischen Städten. Das war eine richtig große Sache zu der Zeit."

Umweltschutz als politisches Topthema

Seit 1990 hat Finnland seinen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß bereits um rund ein Viertel gesenkt. Das Ziel lautet nun: bis 2035 klimaneutral zu sein. Um das zu erreichen, sagt Premierministerin Sanna Marin, müsse sich Finnland zuallererst von fossilen Treib- und Brennstoffen verabschieden. Die 35-jährige Sozialdemokratin ist seit Ende 2019 Regierungschefin in einer Fünf-Parteien-Koalition mit grüner Beteiligung. Marin ist nicht nur die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Sie ist auch die jüngste amtierende Regierungschefin weltweit.

Die meisten Schlüsselpositionen in ihrem Kabinett hat Marin zudem mit jungen Frauen besetzt. Bildungsministerin Andersson etwa ist noch jünger als Marin selbst - 33 Jahre alt. Schon die Vorgängerregierung unter Marins Parteifreund Antti Rinne hatte die Bekämpfung des Klimawandels weit vorne in ihr Regierungsprogramm geschrieben, für Marin ist das Thema eine Herzensangelegenheit: Sie war auch schon vor ihrer politischen Karriere im finnischen Umweltschutz aktiv.

Rapider Temperaturanstieg in Finnland

Ministerin für Umwelt und Klimawandel im Kabinett Marin ist die Grünen-Politikerin Krista Mikkonen. Das aktuelle Wetter, sagt sie, mache mehr als deutlich, wie ernst die Lage sei. Zehn Grad plus und Nieselregen im winterlichen Helsinki, sei natürlich keine Katastrophe, aber sicherlich ein Vorbote dessen, was den nordischen Ländern in den kommenden zehn, 20 Jahren bevorstehe.

"Wir wissen heute, dass der Klimawandel in Finnland Realität ist, dass dieser Teil der Welt sich schon um zwei Grad Celsius erwärmt hat, und es gibt ja Berechnungen, dass die arktischen Regionen sich dreimal so stark erwärmen wie südliche Gefilde", fasst Mikkonnen zusammen. "Das sieht man auch ganz konkret, wenn wir uns die Natur hier bei uns anschauen: Neue Arten, Vögel und Bäume, wandern ein, und Arten, die es früher nur in Südfinnland gab, tauchen plötzlich weiter nördlich auf. Und mit der Erwärmung treten auch neue Krankheiten bei Tieren und Pflanzen auf."

Um 2035 klimaneutral zu sein, hat Finnland laut Mikkonen einen sehr strikten Fahrplan entworfen. Kernziel aller Maßnahmen sei dabei: Die Emissionen müssen runter, zum Beispiel im Energiesektor. "Hier haben wir schon vor einigen Jahren beschlossen, dass wir bis 2029 keine Kohle mehr verbrennen wollen", betont Mikkonnen. "Es ist gut möglich, dass wir den Kohleausstieg sogar noch schneller schaffen, weil viele Kraftwerke früher als geplant vom Netz gehen. Dann ist Torfverbrennung ein großes Thema in Finnland, vor allem im ländlichen Raum. Das haben wir viel zu lange vernachlässigt."

Ende fossiler Energieträger in Sicht

Das Heizen mit Torf macht tatsächlich 15 Prozent des gesamten jährlichen CO2-Ausstoßes in Finnland aus. Darum soll die Torfverbrennung bis 2030 um 50 Prozent zurückgefahren werden. Im selben Zeitraum sollen mehr Gas- und E-Autos auf die Straße; gleichzeitig soll das Schienennetz ausgebaut werden.

Finnland wolle so auch die Verkehrsemissionen halbieren, erläutert Krista Mikkonen und verweist noch auf das Åland-Archipel. Die weitgehend autonome Inselgruppe vor der finnischen Westküste soll künftig komplett auf fossile Energieträger verzichten und zu 100 Prozent auf Windkraft umsatteln - ein Modellversuch.

Bis 2029 will Finnland den Kohleausstieg schaffen, andere in der EU sind da schon weiter: Österreich etwa hat im April 2020 sein letztes Kohlekraftwerk vom Netz genommen, Italien und die Niederlande wollen ihre Energie bis 2025 kohlefrei produzieren, und Länder wie Norwegen, Belgien oder die Schweiz haben gar keine Kohlekraftwerke.

Das Problem "CO2" bleibt aber. Denn die Hälfte der durch Kohleverbrennung ausgestoßenen Treibhausgase in Europa stammt aus deutschen und polnischen Kraftwerken. Deutschland hat sich zwar auf einen Fahrplan zum Kohleausstieg durchringen können, lässt sich dafür allerdings bis 2038 Zeit. In Polen wird ein Ausstieg erst gar nicht ernsthaft diskutiert, das Thema ist politisch zu heikel.

Geothermie statt Kohlekraftwerke

In einem Land mit nur fünfeinhalb Millionen Einwohnern lassen sich politische Entscheidungen leichter durchführen als anderswo, keine Frage. Doch ohne zahlreiche Umweltkampagnen, bestätigen Regierungspolitiker, wäre vieles bei weitem nicht so schnell realisiert worden. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, sagt die grüne Umweltministerin Mikkonen, habe hier einiges in Gang gesetzt.

"Diese Klimabewegung ist ganz entscheidend hier in Finnland", sagt die Ministerin. "Die Klimabewegung hat dafür gesorgt, dass Klima- und Umweltthemen bei den Wahlen im Frühjahr 2019 ganz vorne auf die Agenda gelangt sind und Klimaschutzziele explizit im Regierungsprogramm stehen. Das ist ganz klar auch das Verdienst der jungen Leute! Und es ist wichtig, dass sie weitermachen, um von unten Druck bei politischen Entscheidungen zu machen." Umweltministerin Mikkonen verweist darauf, dass sich auch die finnische Wirtschaft inzwischen stark auf die Themen Klimaschutz und Klimawandel einstelle, stärker als das vielleicht andernorts in Europa der Fall sei.

Was das konkret bedeutet, zeigt sich in der zweitgrößten Stadt des Landes Espoo. Stichwort: Erdwärme. In Espoo findet in sechs Kilometern Tiefe aktuell die weltweit tiefste geothermische Bohrung statt, die es je gegeben hat. Es gebe zwar durchaus tiefere Bohrungen - aber nur zu wissenschaftlichen Zwecken. "50 Prozent der Fernwärme in Südfinnland werden in Kohlekraftwerken produziert, Helsinki alleine hat fünf solcher Kraftwerke, das größte davon hat einen CO2-Ausstoß von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr", erklärt Matti Pentti, Professor an der Tampere Universität, in der gleichnamigen finnischen Stadt. "Und wir wollen hier zeigen, dass es auch alternative Wege gibt, Wärme zu produzieren."

Die Ingenieure pumpen durch die erste Bohrung Millionen Liter Wasser in sogenannte "Bruchzonen": Spalten in den unterirdischen Gesteinsschichten. Die natürliche Erdwärme erhitzt das Wasser auf rund 120 Grad Celsius, und durch ein zweites Bohrloch wird das Wasser wieder nach oben gepumpt und ins bestehende Fernwärmenetz eingespeist.

Hier soll eine Leistung von 20 bis 40 Megawatt erreicht werden, das entspricht ungefähr zehn Prozent des Heizbedarfs von Espoo - eine Schlüsseltechnologie, wenn es um Fernwärme ohne Emissionen geht, sagt Pentti. "Die einzige Energie, die wir benötigen, ist der Strom für die Pumpen", erklärt er. "Um 40 Megawatt zu produzieren, verbrauchen diese Pumpen vier Megawatt, also haben wir eine Effizienz von 90 Prozent. Und wenn wir dann dafür noch Windenergie verwenden, liegen die Emissionen bei Null. Und alles Weitere fällt auch noch weg: Wir müssen die Energie nirgendwo aufwändig speichern, wir müssen keine Rohstoffe importieren und transportieren. Wir brauchen nur den Strom."

"Ohne Atomkraft geht es nicht"

Kritik an großen Geothermie-Projekten wie in anderen Ländern gibt es in Finnland kaum. Und auch zur Atomkraft ist das Verhältnis pragmatischer. Denn zur Wahrheit der ambitionierten Klimaziele in Finnland gehört auch: Sie sind nur zu erreichen, indem das Land auch weiterhin und verstärkt auf Atomkraft setzt.

Aktuell vier Reaktoren produzieren rund ein Viertel des verbrauchten Stroms, zwei weitere Meiler sind im Bau. Einer davon, Olkiluoto 3, sollte eigentlich schon 2012 ans Netz gehen, produziert aber bis heute keinen Strom. Grund sind technische Probleme und Planungsfehler. 2022 soll es mit der Stromerzeugung aber losgehen.

Und gleich neben den drei Kraftwerksblöcken, auf der Ostseeinsel Olkiluoto, entsteht das weltweit erste atomare Endlager für hochradioaktive Abfälle überhaupt. Anti-Atom-Proteste gab und gibt es in Finnland nach wie vor kaum, ganz im Gegenteil: Heute spricht sich Umfragen zufolge sogar ein Drittel der Grünen-Wählerinnen und -Wähler für die Beibehaltung der Atomkraftwerke aus. Atomkraft sei einfach eine notwendige Übergangslösung, um wegzukommen von Kohle, Torf und Öl, sagt Umweltministerin Mikkonen. Wenn überhaupt, werde man künftig aber nur noch kleine, dezentrale Atommeiler planen.

Naturschutz als gesamtgesellschaftliches Konzept

Klimainitiativen auf regionaler Ebene, smarte technologische Ansätze und ein pragmatischer und nicht ideologischer Blick auf Kernkraft oder Geothermie: Mit all diesen Maßnahmen will Finnland der Umweltzerstörung entgegentreten, allen voran die grüne Europa-Hauptstadt Lahti. Und das sei auch weiterhin dringend notwendig sagt Saara Vauramo. Gerade am Ufer des Vesijärvi könne man den Klimawandel gut beobachten. Der See verdeutliche, dass sich schon viel zum Positiven verändert habe und gleichzeitig, dass das Eis aber immer noch brüchig sei.

Und das meint die Stadtentwicklerin Vauramo wörtlich. "Normalerweise hat der See im Winter eine Eisdicke von 40 Zentimetern. In diesem Jahr waren es fünf Zentimeter, wenn überhaupt. Dann auf den See zu gehen, wäre jedenfalls viel zu gefährlich", so die Stadtplanerin. "Heute ist das ein Naherholungsgebiet für die Leute hier, das Wasser ist absolut sauber."

Früher sei das anders gewesen. "Vor 30 Jahren war das eine gesperrte Zone mit einem hohen Zaun um den gesamten See, eine Industriezone", erinnert sich Vauramo. "Dem See ging es sehr schlecht durch die Abwässer der Fabriken, die hier früher standen. Heute gehört der See wieder uns, er ist ein Stück Lebensqualität und auch ein sehr sichtbares Symbol für die Veränderungen in Lahti. Und er erinnert uns immer daran, dass wir unsere Natur gut behandeln müssen."