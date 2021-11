Mit 800 Geretteten an Bord: "Sea-Eye 4" sucht sicheren Hafen

Das Rettungsschiff "Sea-Eye 4" hat erneut Hunderte Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet. In der Nacht auf Donnerstag habe es eine dramatische Bergung von mehr als 400 Menschen von einem überfüllten Holzboot gegeben, teilte der Regensburger Verein Sea-Eye am Donnerstag mit.

In den Tagen zuvor hatten die Seenotretter von Sea-Eye und "Mission Lifeline" bereits 400 Menschen in mehreren Einsätzen gerettet. Insgesamt befinden sich nun 800 Menschen an Bord der "Sea-Eye 4".

Auf der Suche nach sicherem Hafen

Das Schiff sei nun auf der Suche nach einem sicheren Hafen, Malta habe sich bisher jeder Kommunikation verweigert, teilte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler mit. "Es ist beschämend, wie Malta sich immer wieder seiner Verantwortung entzieht und Notrufe ignoriert."

Kurs auf Lampedusa

Die "Sea-Eye 4" habe nun Kurs auf Lampedusa aufgenommen, weil die italienische Insel der am schnellsten erreichbare sichere Hafen sei. Die Zeit eile: "Auf der Sea-Eye 4 herrscht nun der Ausnahmezustand. Jede Verzögerung durch die Behörden gefährdet die Gesundheit und das Leben der geretteten Menschen und unserer Besatzung", sagte Isler.

Bedford-Strohm bittet Bundesregierung um Hilfe

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei jetzt dringend nötig, dem völlig überfüllten Rettungsschiff sofort einen sicheren Hafen zuzuweisen. "Ich bitte die Bundesregierung, sich umgehend dafür einzusetzen", appellierte Bedford-Strohm. "Es braucht jetzt Hilfe ohne Wenn und Aber."

Migration nimmt zu

Das italienische Innenministerium registrierte in diesem Jahr bislang knapp 53.700 Migranten (Stand: 2.11.), die in Booten das Mittelmeerland erreichten. Im selben Vorjahreszeitraum waren es fast 28.350. Die Migranten und Geflüchteten legen oft von den Küsten Nordafrikas ab und wollen die EU erreichen, weil sie sich dort ein besseres Leben erhoffen, oder Schutz suchen. Ihr Ziel ist meistens Italien, mitunter auch Malta. Nach Angaben der Vereinten Nationen gelten in diesem Jahr bislang 1.225 Migranten im zentralen Mittelmeer als tot oder vermisst.