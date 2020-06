vor 18 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Mit 130 Milliarden aus der Krise: Das Konjunkturpaket im Check

Zwei Tage wurde bis in die Nacht verhandelt. Am Ende einigte sich die Koalition auf 57 Punkte und viel Geld. "Mit Wumms aus der Krise", nennt das Finanzminister Scholz. Was für Sie drin ist und was nicht: Wir haben das Konjunkturpaket aufgeschnürt.