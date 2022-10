Misstrauensvotum vor 40 Jahren: Gerhart Baum erinnert sich

Vor 40 Jahren kam es erstmals in der bundesdeutschen Geschichte durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu einem Regierungs- und Kanzlerwechsel. Am 1. Oktober 1982 entzog die Mehrheit des Bundestages dem Regierungschef Helmut Schmidt das Vertrauen. Die sozialliberale Koalition zwischen SPD und FDP ging in die Brüche, Dr. Helmut Kohl von der CDU wurde neuer Bundeskanzler. Vorausgegangen waren Streitigkeiten innerhalb der SPD, vor allem über den NATO-Doppelbeschluss. Außerdem waren die politischen Unterschiede zwischen SPD und FDP immer größer geworden. Schließlich führte der Streit über den geplanten Bundeshaushalt zum Bruch der Koalitionspartner.

"Persönliche Demütigung" für Gerhart Baum

Anders als die Mehrheit seiner Partei stimmte der damalige FDP-Bundesinnenminister Gerhart Baum gegen den Kanzlerwechsel. Er wird emotional, wenn er an das Misstrauensvotum denkt. "Das war wirklich ein Vertrauensbruch gegenüber den Wählern." Im Nachhinein habe er den Vorgang als persönliche Demütigung empfunden. "1980 stand ich im Mittelpunkt der Angriffe von CDU und CSU. Der Strauß forderte ständig meinen Rücktritt." Dass nach dem Regierungswechsel einer seiner "erbittertsten Gegner", der CSU-Politiker Friedrich Walter Zimmermann, an seine Stelle als Innenminister trat, war für Baum ein Schock.

"Tiefe Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik"

Seine Partei, die FDP, veränderte sich nach dem Misstrauensvotum. "Es war eine tiefe Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Kohl-Zeit begann, die erfolgreiche sozialliberale Koalition wurde abgelöst." Die FDP habe sich in dieser Zeit von einer sozialliberalen zu einer "marktradikalen, neoliberalen" FDP gewandelt. Werte wie Umweltschutz oder Bürgerrechte traten in den Hintergrund, bis Parteimitglieder wie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wieder neue Akzente setzten.

Heute gebe es mehr Unsicherheiten als je zuvor

Wenn Gerhart Baum die politische Lage damals mit der heutigen vergleicht, ist seine Meinung klar: "Heute ist die Lage schwieriger. Ich bin ja ein sehr alter Mann, habe die ganze Bundesrepublik seit 1945 miterlebt. Ich bin vom Krieg noch geprägt, aber eine solche Häufung von Unsicherheiten, wie wir sie heute haben, habe ich nicht erlebt." Das Völkerrecht, das das Zusammenleben seit 1945 bestimmt hat, sei durch Putins Angriffskrieg in der Ukraine massiv in Frage gestellt. Gerhart Baum, Jahrgang 1932, zieht einen Vergleich mit der Zeit des Kalten Krieges: "Die Sowjets waren unangenehm, aber sie waren vertragstreu. Putin bricht alle Vertäge". Hinzu kämen die Schwierigkeiten der Globalisierung und die Covid-Pandemie, die zu großer Unsicherheit geführt hätten, so Baum.

FDP muss zeigen, was Liberalismus im 21. Jahrhundert bedeutet

Mit Blick auf die FDP sagte Baum: "Eine Zeitlang habe ich die FDP kritisiert, weil für mich Freiheit ohne Verantwortung nicht vorstellbar ist." Jetzt beginne die Partei wieder, sich auf die liberalen Grundwerte zu besinnen. Er erwarte von der FDP, dass sie deutlich mache, was Liberalismus im 21. Jahrhundert bedeute. "Wir haben ein Leitmotiv der Freiheit, das muss ausgespielt werden, aber in Verantwortung." Er wünscht sich, dass die Ampelkoalition zusammenhalte und nicht selbst Unsicherheit verbreitet.