Misstrauensvotum gegen May läuft

Als Theresa May zur Fraktionssitzung eintraf, in der das Misstrauensvotum abgehalten wird, wird sie mit Applaus empfangen. Die Abgeordneten klopfen auf die Tische. Der Brexit müsse vollzogen werden, und zwar zum angekündigten Termin, bekräftigte die Premierministerin. Ihren Kritikern machte sie zu Beginn Zugeständnisse: Zur nächsten Wahl in Großbritannien 2022 wolle sie nicht mehr für die Torys antreten. Jetzt aber sei es ein sehr schlechter Zeitpunkt, den Regierungschef auszutauschen.

Ergebnis erst ab 21 Uhr

May muss am Abend 159 der 317 Tory-Abgeordneten für sich gewinnen. Britischen Medien zufolge hatten bereits am Nachmittag mehr als die Hälfte der konservativen Parlamentarier May ihre Unterstützung zugesagt. Mit dem Ergebnis wird nach 21 Uhr gerechnet. Sie werde um das Amt kämpfen und sich der Abstimmung mit allem, was sie habe, stellen, betonte May.

Ein Wechsel an der Spitze setze die Zukunft des Landes zu einem kritischen Zeitpunkt aufs Spiel, sagte die Premierministerin. Sie jetzt aus dem Amt zu bringen, würde den Brexit verschieben oder sogar ganz riskieren, sagt die Regierungschefin.

Was, wenn May stürzt?

Sollte May das Misstrauensvotum in ihrer Fraktion gewinnen, darf eine solche Abstimmung innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht wiederholt werden. Sollte sie verlieren, droht den Konservativen eine mehrwöchige Auseinandersetzung um die Nachfolge. Möglicherweise müsste dann auch das EU-Austrittsdatum 29. März verschoben werden.