Missstände bei "Bild": Verleger stoppt kritischen Bericht

Das Rechercheteam hatte nach eigenen Angaben über Monate hinweg zu den Vorwürfen recherchiert. Der Bericht sei mehrfach mit der eigenen Chefredaktion und der Rechtsabteilung abgestimmt gewesen, schreiben die Autoren in ihrem Brief. "Wir haben nach allen Standards der investigativen Recherche gearbeitet und wasserdichte, zur Veröffentlichung geeignete, neue und exklusive Informationen recherchiert." Man habe Hunderte Dokumente geprüft und presserechtliche Fragen mit Justiziaren besprochen.

"Hohes öffentliches Interesse"

Besonders irritierend sei, dass weder juristische noch redaktionelle, sondern ausschließlich "persönliche Geschmacksfragen" über die Nichtveröffentlichung entschieden hätten. "Unsere Recherche-Ergebnisse deuten auf Missstände und Machtmissbrauch im Hause Axel Springer und durch den mächtigsten Chefredakteur Deutschlands hin", heißt es weiter. "An diesen Recherche-Ergebnissen besteht ohne jeden Zweifel ein hohes öffentliches Interesse."

Dass es nicht zur Veröffentlichung kommt, liegt offenbar an dem Verleger Dirk Ippen. Der 81-Jährige habe sich "nach intensiver und harter Diskussion" letztlich "klar gegen eine Veröffentlichung ausgesprochen", wie es in einer Mail von Ippen-Digitalchef Markus Knall heißt, die in dem Protestschreiben erwähnt wird. Laut einem Sprecher habe man nicht den Anschein erwecken wollen, eine journalistische Veröffentlichung mit dem wirtschaftlichen Interesse zu verbinden, dem Konkurrenten zu schaden.

DJV: "Eingriff völlig inakzeptabel"

Kritik an dem Vorgehen im Verlag kommt auch vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV). "Sollten die Vorwürfe des Ippen-Investigativteams zutreffen, dass Herr Ippen persönlich die Berichterstattung verhindert hat, dann wäre das ein massiver Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit und die innere Pressefreiheit der Redaktion bei der Ippen-Gruppe", sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. "Ein solcher Eingriff nach Gutsherrenart wäre völlig inakzeptabel." Verleger dürften sich grundsätzlich nicht in redaktionelle Entscheidungen einmischen.