Missbrauchsstudie: "Nur die Spitze des Eisberges"

Teile aus der Studie sind bereits vorab bekannt geworden, das Ausmaß ist wesentlich größer als bisher gedacht – so sollen sich mindestens 1600 Priester, Ordensmänner und Diakone an fast 3700 Kindern vergangen haben.

Keine Überraschung

Christian Weisner überraschen diese Zahlen jedoch nicht. Schon im Jahr 2010 machte das Erzbistum München und Freising nach den Vorfällen am Canisius-Kolleg in Berlin oder am Kloster Ettal mit der sog. Westphal-Studie eine vergleichbare Studie. Wichtiger als die Zahlen sind für ihn jedoch die Grundstrukturen, die schon mit damals bekannt wurden. Vor allem die Frage, was dazu geführt hat – für Weisner nämlich die katholische Sexualmoral, eine falsche Priesterausbildung, eine falsche Personalauswahl der Priester und vor allen Dingen auch der Zölibat.

„Wir sind immer noch erst an der Spitze des Eisbergs. Es ist keine ehrliche und schonungslose Aufarbeitung der Kirche.“ Cristian Weisner von "Wir sind Kirche"

Statt muss Verantwortung übernehmen

Weisner bemängelt die Studie als nicht unabhängig, da die Bischöfe sie selbst in Auftrag gegeben haben. Darüber hinaus hätten nicht alle Bistümer ihre Archive geöffnet - die beauftragten Forscher konnten daher nur ein unvollständiges Bild der Lage zeichnen. „Wir sind Kirche“ sieht den Staat in der Pflicht. Dieser solle mehr Verantwortung übernehmen und fordert ein Opferschutz-Ministerium wie in anderen Ländern:

„Der Staat hat die Aufgabe, alle Kinder, Jugendliche, schwache Menschen in der Gesellschaft zu schützen?“ Cristian Weisner von "Wir sind Kirche"

Viele Fälle verjährt

Diese Studie sei ferner nur eine Forschungsstudie, den Fällen werde nicht nachgegangen. Dass so viel schon verjährt ist, weil es früher kürzere Verjährungsfristen gab, sei traurig, so Weisner. Aber wegen einer offeneren Gesellschaft und dank der MeToo-Debatte könne man jetzt leichter mit diesen Themen umgehen.

Kirche muss mehr tun!

In der katholischen Kirche werde zu wenig getan, um neue Missbrauchsfälle zu verhindern. Die 27 deutschen Bistümer handeln nach Weisners Einschätzung alle sehr eigenständig. Der sogenannte Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz Bischof Stephan Ackermann sei bei seiner Ernennung einer der jüngsten deutschen Bischöfe gewesen und habe somit nicht diese Durchsetzungskraft. Genauso wenig der Vorsitzende der Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx, betont Christian Weisner. Cristian Weisner von "Wir sind Kirche"

„Nach dem Kirchenrecht ist leider noch jeder einzelne Bischof sein Fürstbischof. Ein einheitliches Vorgehen der Kirche wäre jetzt dringend geboten. Denn alles andere wird die Glaubwürdigkeit der Kirche nicht wieder zurückbringen."