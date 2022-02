Missbrauchsskandal: Versagt der Staat bei der Aufklärung?

Nach dem jüngsten Gutachten zum Kindesmissbrauch in der Katholischen Kirche wurden zwischen 1945 und 2019 knapp 500 Kinder und Jugendliche zum Opfer sexueller Gewalt Geistlicher. Dabei geht es allein um das Erzbistum München-Freising, einem von insgesamt 27 Bistümern in Deutschland.

Aus der Politik war dazu nicht viel zu hören. Zehn Tage nach Veröffentlichung des Gutachtens ließ Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Sprecher erklären, die Aufarbeitung dürfe nicht allein den Institutionen überlassen bleiben.

Wahrheitskommission soll lückenlos aufklären

Doch genau das sei bisher weitgehend passiert, der Staat habe die Aufarbeitung des Missbrauchs den Kirchen überlassen, kritisiert Matthias Katsch von der Initiative "Eckiger Tisch", die sich für die Opfer von sexuellem Missbrauch einsetzt.

Es braucht ein von der Kirche unabhängiges Gremium, sind Betroffenenvertreter überzeugt. "Und deshalb fordern wir eine Wahrheitskommission, die mit einem Mandat ausgestattet vom Parlament in der Lage ist, für Aufklärung zu sorgen", sagt Katsch.

Die Dimension sei gewaltig, denn es gehe um tausende Opfer sexualisierter Gewalt, denen auf anderem Wege keine Gerechtigkeit mehr zuteil werden kann, weil die Fälle verjährt sind. In diese Lücke versuchen Aufarbeitungskommissionen zu gehen.

Missbrauchsakten im Vatikan unter Verschluss

Eine solche Kommission, unabhängig besetzt, solle die Katholische Kirche dazu bringen, lückenlos aufzuklären. "Und zwar möglichst konkret", so Katsch. Viele Missbrauchsakten lägen im Vatikan unter Verschluss – auch diese Unterlagen müssten aufgearbeitet werden.

"Wenn wir die Kirche jetzt einfach so weitermachen lassen wie die letzten zwölf Jahre, dann ist das für die Betroffenen immer schwerer zu ertragen." Matthias Katsch, Eckiger Tisch

Etwa 300.000 Fälle in Frankreich – und in Deutschland?

In Frankreich hat eine Wahrheitskommission einen wie Katsch sagt "erschütternden Bericht" vorgelegt. Landesweit wurden demnach um die 300.000 Kinder, überwiegend Jungen zwischen zehn und 13 Jahren, im kirchlichen Umfeld und Einrichtungen, die von der Kirche betrieben werden, sexuell missbraucht.

Die beteiligten Experten, Wissenschaftler, Kriminologen haben für ihre Erkenntnisse Akten studiert, Betroffene angehört und die Zahlen zum Teil hochgerechnet, um das Dunkelfeld auszuleuchten.

Deutschland dürfte vergleichbare Opfer-Zahlen haben, schätzt Matthias Katsch. "Ich gehe fest davon aus, dass wir ein ähnliches Ausmaß bei uns haben, weil die systemischen Ursachen ähnlich sind, weil die katholische Kirche weltweit ähnlich organisiert ist."

Ernüchterung über Aufklärungswillen der Politik

Katsch gehört selbst zu den Betroffenen, die den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche vor zwölf Jahren ins Rollen gebracht haben. Er treibt seitdem die Aufklärung über die Verbrechen in verschiedenen Gremien voran, arbeitet auch in der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs.

Im BR-Interview äußert sich Matthias Katsch ernüchtert über den Aufklärungswillen der Kirche und der Politik. "Wir sind bei diesen Themen nicht substantiell weitergekommen", sagt Katsch in der Sendung Politik und Hintergrund von BR24.

Die Abgeordneten, die Kanzlerin hätten damals im Bundestag angekündigt, jetzt müsse die Wahrheit auf den Tisch und dass den Opfern der Übergriffe von Geistlichen Wiedergutmachung zustehe. Tatsächlich sei einiges auf den Weg gebracht worden, das jüngste Münchner Gutachten reihe sich da ein. Aber:

"Ich hätte mir oft in den letzten zwölf Jahren gewünscht, dass die Politik schneller und kräftiger reagiert." Matthias Katsch, Fürsprecher von Missbrauchsopfern

Mehr Geld für Anwälte als für Entschädigungen

Nach Ansicht des Betroffenenvertreters fehlt auch ein Konzept, wie man Opfern hilft, mit den Folgen des Missbrauchs besser fertig zu werden. Es gebe bis heute keine unabhängige Anlaufstelle, Vereine und Gruppen wie der "Eckige Tisch", die Missbrauchsopfern helfen, seien auf Spenden angewiesen.

Und was Entschädigungen angeht, so gebe es bis heute keine Regelung. "Das hat man auch der Kirche überlassen, sich da selber etwas auszudenken", so Katsch, das System der Anerkennungszahlungen hält er für unbefriedigend.

Für Anwälte und Berater gebe die Kirche zum Teil mehr Geld aus als für die Entschädigung von Opfern. Katsch nennt als Beispiel das Bistum Köln.

Hat der Staat versagt?

Die Verantwortung der Politik ist, der Kirche das erlaubt zu haben, sich so zu verhalten, resümiert der Betroffenenvertreter. Der Staat habe sich rausgehalten, kirchliche Heime und Schulen nicht konsequent kontrolliert.

Die Vorwürfe von Matthias Katsch gehen noch weiter und wiegen schwer: "Es gibt starke Anhaltspunkte, dass in der Vergangenheit, was Strafverfolgung angeht, die Kirche mit Glacéhandschuhen angefasst wurde." Der Aufklärer spricht von "kumpaneihaften Verhältnissen" zwischen Staatsanwaltschaften und bischöflichen Ordinariaten, wenn Verbrechen von Priestern im Raum standen.