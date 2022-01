Missbrauchsskandal: Staat soll in Aufklärung eingreifen

Eine Religionsgemeinschaft klärt den Missbrauch in den eigenen Reihen auf, vor eigenen Gerichten, nach eigenen Regeln und oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist der Eindruck, den das Missbrauchsgutachten hinterlässt, das die Anwaltskanzlei WSW im Auftrag des Erzbistums München-Freising erstellt hatte. Gleichzeitig zeigte die Untersuchung, dass Politik und Justiz in der Vergangenheit gegenüber der Kirche große Zurückhaltung übten.

Kritiker fordern deshalb, dass der Staat stärker in die Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche eingreift.

Druck auf Regierung: Der Staat muss aktiver werden

Immer wieder hatte sich der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, für eine stärkere Beteiligung des Staates bei der Aufarbeitung ausgesprochen und den zurückhaltenden politischen Willen beim Thema Missbrauch kritisiert.

Nun greift Lars Castellucci die Forderung auf. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte der religionspolitische Sprecher der SPD im Bundestag in Sachen Aufarbeitung von Missbrauch Druck gemacht und versucht, Verbündete zu finden. Mehrere Male hatte der SPD-Politiker die Sprecher anderer Fraktionen eingeladen, um darüber zu diskutieren, wie der Staat sich stärker beteiligen könnte.

Aufklärungsprozesse unabhängig überprüft

In einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" spricht sich Castellucci erneut für eine Aufwertung der unabhängigen Aufarbeitungskommission aus. Sie müsse in die Lage versetzt werden, Prozesse zu überprüfen und zu bewerten. Und er klingt zuversichtlicher als in den vergangenen Monaten, dass das gelingt: Nicht nur durch den Koalitionsvertrag, auch im neuen Bundestag habe sich viel bewegt. Im neuen Parlament sei eine neue Generation vertreten, die "diese Dinge unbefangener und frischer anpackt".

In der Kirche wird die Rolle des Staates debattiert

Auch Vertreter der katholischen Kirche zeigen sich seit einiger Zeit offen für eine staatliche Aufarbeitungskommission. Das erklärte zuletzt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, in der ARD-Talkshow "Anne Will" am Sonntagabend. Vermutlich wird die Debatte darüber bei dem katholischen Reformprojekt "Synodaler Weg", das ab Donnerstag in Frankfurt/Main tagt, weitergehen.

Justizministerium: Aufarbeitung wird nicht allein der Kirche überlassen

Die Bundesregierung hat betont, dass es bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle im katholischen Erzbistum München und Freising kein kirchliches Sonderrecht geben wird. "Die Aufarbeitung dieser Missbrauchsskandale wird nicht allein der Kirche überlassen", versicherte ein Sprecher des Justizministeriums am Montag in Berlin. Staatsanwaltschaften seien grundsätzlich verpflichtet, Anhaltspunkten für Straftaten nachzugehen. Nach den jüngsten Enthüllungen gebe es deshalb auch schon mehrere Dutzend Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München.

Münchner Gutachten zeigt eine Kultur der Vertuschung

Am 20. Januar hatte die Münchner Kanzlei WSW ihr Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising seit dem Zweiten Weltkrieg vorgelegt. Darin bezifferten die Gutachter die Zahl der Opfer mit mindestens rund 500 und warfen sämtlichen dort tätigen Erzbischöfen seit Kriegsende, darunter neben Marx auch Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., Fehlverhalten vor. Zudem attestierten die Gutachter der Kirche eine Kultur der Vertuschung; den Opfern sei wenig Beachtung geschenkt worden.

(Mit Material von dpa und KNA)