Missbrauchsopfer kritisieren Bischöfe in offenem Brief

Intransparent, ungerecht und zu langsam sei die Arbeit der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen, so kritisieren Betroffene die Missbrauchsaufarbeitung innerhalb der katholischen Kirche. Nach einem halben Jahr seien lediglich elf Prozent aller Anträge überhaupt bearbeitet worden, sagt Patrick Bauer, Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz auf BR-Anfrage. Seinen Angaben zufolge sind inzwischen rund 1.400 Anträge bei der Unabhängigen Kommission eingegangen.

"Wir bekommen Beschwerden über die Dauer, wir bekommen Beschwerden, dass das alles empathielos verläuft, wir bekommen Beschwerden über die Höhe der Bescheide", so Bauer. In einem offenen Brief an die deutschen Bischöfe kritisieren die Opfer deshalb jetzt das bisherige Vorgehen als unzureichend.

Enttäuschung über Höhe der Anerkennung

Wörtlich heißt es in dem Schreiben, das dem BR vorliegt: "Seit Monaten erreichen die Betroffeneninitiativen und uns als Beiräte Anrufe und E-Mails von Betroffenen, die ihre Anerkennungsleistungen durch die UKA erhalten haben. Diese Rückmeldungen sind gekennzeichnet von Enttäuschung über die Höhe der Anerkennung, von Ärger über die Bearbeitungsdauer und von Frustration über die Art der Kommunikation."

Zur Chronologie: Missbrauch in der katholischen Kirche

Enorme Belastung für die Opfer

In dem offenen Brief an alle deutschen katholischen Bischöfe warnen Betroffene jetzt vor einer Retraumatisierung und enormen Belastung für die Opfer. Die Kritik bezieht sich auch auf die Höhe der sogenannten Anerkennungsleistungen. In einem Fall von zweihundertfachen schweren Missbrauchs etwa erhielt der Betroffene lediglich 10.000 Euro.

Das Versprechen, sich an der oberen Grenze der staatlichen Rechtsprechung zu orientieren, werde nicht eingehalten, heißt es in dem Brief. Die Betroffenen bitten in dem Schreiben direkt die Bischöfe um Hilfe und fordern, das Verfahren zur Anerkennung des Leides sofort zu verändern und zu beschleunigen, ohne zu viele Anträge erneut bearbeiten zu müssen. Antworten der Bistümer stehen noch aus.