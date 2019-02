Missbrauchskonferenz: Opfer enttäuscht vom Papst

Franziskus kündigt konsequente Verfolgung von Missbrauch an

Gleichzeitig räumte der Papst große Versäumnisse der katholischen Kirche in der Vergangenheit ein und versprach einen Mentalitätswechsel. Die konsequente Verfolgung von Missbrauchsfällen, so Franziskus, sei künftig verpflichtende Norm für alle Bischofskonferenzen weltweit.

"Kein Missbrauch darf jemals vertuscht - so wie es in der Vergangenheit üblich war - oder unterbewertet werden, da die Vertuschung von Missbrauch die Verbreitung des Übels begünstigt und zusätzlich eine weitere Stufe des Skandals darstellt." Papst Franziskus

Allerdings - und daran stören sich die Kritiker - erklärte Franziskus nicht, wie dies im Einzelnen umgesetzt werden soll.

Papst-Erlass zum Kinderschutz soll in Kürze folgen

Dafür präsentierte der Leiter der Anti-Missbrauchskonferenz, Pater Federico Lombardi, einige Stunden später Details: Mit drei konkrete Maßnahmen solle der Kampf gegen Missbrauch in der katholischen Kirche gestärkt werden. Zum einen, so Lombardi, werde es in Kürze einen Papst-Erlass zum Kinderschutz geben:

"Dieser zielt darauf ab, die Prävention und den Kampf gegen Missbrauch zu stärken in der römischen Kurie und in der Vatikanstadt." Pater Federico Lombardi, Leiter der Anti-Missbrauchskonferenz

Außerdem soll ein Praxishandbuch des Vatikans mit detaillierten Anweisungen für den Kampf gegen Missbrauch an alle Bischofskonferenzen in der Welt gehen. Und es soll künftig eine sogenannte Task Force von Experten geben, die gezielt in Länder geschickt werden soll, in denen es beim Thema Missbrauch Probleme gibt.