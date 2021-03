Missbrauchsgutachten Köln: Keine Pflichtverletzungen von Woelki

Der Strafrechtler Björn Gercke hat heute sein 800 Seiten starkes Gutachten zu Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln vorgestellt. Dabei kritisierte er die Aktenführung des Bistums als äußerst mangelhaft. "Wir haben erhebliche Mängel im Hinblick auf die Organisation des Aktenbestands sowie der Aktenführung im Erzbistum festgestellt. Wir haben bei einigen Akten den Eindruck gewonnen, dass Aktenbestandteile fehlten, da die Verfahrensführung nicht nachvollziehbar war", sagte er.

Missbrauchsgutachten: Woelki wird entlastet

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist in dem Gutachten jedoch entlastet worden. Es seien keine Pflichtverletzungen bei Woelki feststellbar gewesen, sagte Gercke bei der Vorstellung seines Gutachtens. In dem Gutachten erhoben die Gutachter aber schwere Vorwürfe gegen den Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der früher in Köln tätig war.

Erstes Gutachten, das Geistliche beim Namen nennt

Gercke zeigte sich verwundert über die massive Kritik am Aufarbeitungsprozess des Erzbistums. In Köln sei das erste Gutachten unter allen deutschen Bistümern in Auftrag gegeben worden, das konkrete Pflichtverletzungen von Geistlichen und Verantwortungsträgern aufarbeite und diese auch namentlich benenne, so der Jurist.

Der Kölner Strafrechtler stellte sein seit Oktober erarbeitetes Gutachten zu der Frage vor, wo es im Zeitraum von 1975 bis 2018 im Erzbistum zu Fehlern beim Umgang mit Missbrauchstaten kam und wer hierfür die Verantwortung trägt.

Mehr in Kürze auf BR24