Missbrauchsgutachten: Die Verantwortlichen in der zweiten Reihe

Das in der vergangenen Woche vorgestellte Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising hat hohe Wellen geschlagen – nicht zuletzt, weil die Anwälte der Kanzlei Westpfahl, Spilker, Wastl höchsten katholischen Amtsträgern Fehlverhalten attestieren – darunter der ehemalige Papst Benedikt XVI., der ehemalige Erzbischof Kardinal Friedrich Wetter und der amtierende Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Neben den bekannten Persönlichkeiten gibt es zahlreiche Verantwortliche in der zweiten Reihe, wie Generalvikare und Kirchenjuristen, mit deren Handeln sich das Gutachten ebenfalls auseinandersetzt.

Gerhard Gruber bestreitet persönliche Schuld

Mehr als 20 Jahre lang war Gerhard Gruber Generalvikar und Personalreferent des Erzbistums München und Freising. Seit 1968 sei ihm in 22 Fällen ein Fehlverhalten anzulasten, so die Gutachter. Sie werfen ihm beispielsweise eine Mitschuld vor, einen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilten Pfarrer weiter eingesetzt zu haben. Der Priester dürfe dennoch weiter aushilfsweise in der Seelsorge tätig sein, da er mit Ministranten nur im Gottesdienst und im Beisein des Mesners Kontakt habe, zitieren die Gutachter den damaligen Generalvikar.

Gerhard Gruber räumt in seiner Stellungnahme gegenüber der Anwaltskanzlei Fehlverhalten der Kirche insgesamt ein, streitet eine persönliche Schuld aber ab. Gutachter und Rechtsanwalt Martin Pusch fällt es dagegen schwer, der Selbsteinschätzung Grubers als "lediglich Vollstrecker eines fremden Willens" zu folgen. "Selbst wenn es so gewesen sein sollte, würde dies nicht an der mit der von ihm ausgeübten Funktion als Generalvikar verbundenen Aufgabe und damit einhergehenden Verantwortungszuweisung enden und ihn damit nicht entlasten."

Generalvikar Peter Beer erkennt Fehler an

Dem ehemaligen Generalvikar Peter Beer (2009-2019) legen die Anwälte Fehlverhalten in vier Fällen zur Last. So soll er die Ergebnisse bistumsinterner Voruntersuchungen von Verdachtsfällen nicht zeitnah nach Rom gemeldet haben. Er ist der einzige, der sich bereits am Tag der Veröffentlichung zu den Vorwürfen äußert: "Ich muss sagen: Das ist so, wie es da drinsteht."

Kirchenrichter Wolf ebenfalls in der Kritik

Eine besondere Rolle nimmt Lorenz Wolf ein – nicht zuletzt, weil er zahlreiche Ämter innehat: Wolf leitet als Offizial das kirchliche Gericht im Erzbistum. Als Chef des Katholischen Büros Bayern ist er eine Schnittstelle zwischen Politik und Kirche und als Vorsitzender des Rundfunkrats steht er dem mächtigen Kontrollgremium des Bayerischen Rundfunks vor.

Die Gutachter kritisieren Wolfs Handeln als Kirchenrichter. Rechtsanwalt und Gutachter Martin Pusch spricht von zwölf Fällen kritikwürdigen Verhaltens: " In diesen Fällen war für das Handeln des Dr. Wolf vor allem charakteristisch, dass sich für uns der Eindruck aufdrängte, dass für ihn die Interessen der wegen sexuellen Missbrauchs beschuldigten Priester gegenüber denen der tatsächlich oder mutmaßlich Geschädigten im Vordergrund standen."

Schutz der Institution statt Schutz der Schutzlosen

Der Schutz der Institution stand für Wolf laut Gutachtern über dem Schutz der Schutzlosen. Wilfried Fesselmann hat das am eigenen Leib erfahren. Seit Jahren kann er nicht arbeiten. 2006 wendet sich der Betroffene ans Erzbistum, zwei Jahre später schreibt er erneut und bittet um Entschädigung seines Leids. Nach einer weiteren Mail und einer von ihm gesetzten Frist standen "zwei Beamte von der Staatsanwaltschaft Traunstein bei mir vor der Tür, zusätzlich noch andere Beamte aus Essen und Kirchenvertreter", erinnert sich Fesselmann.

Der Vorwurf: versuchte Erpressung, auch weil Fesselmann angekündigt hatte, seinen Fall öffentlich zu machen. Laut Gutachten hatte Lorenz Wolf Wilfried Fesselmann angezeigt. Inhaltlich Stellung bezieht Wolf zu den erhobenen Vorwürfen im Gutachten nicht. Sein Rechtsbeistand stellt die Legitimität der Untersuchung als Ganzes infrage. Die seinen Mandanten betreffenden Bewertungen darin seien "unwahr, tendenziös und willkürlich selektiv". Deshalb seien alle Feststellungen über dessen "angebliches Verhalten", "inhaltlich unzutreffend und verfahrensrechtlich unzulässig". Im Rahmen einer "Zeitzeugenbefragung" habe sich Wolf "als im Kampf gegen sexuellen Missbrauch engagiert präsentiert", sagt Rechtsanwalt Martin Pusch. "Anhand der von uns gesichteten Akten fanden wir jedoch für diese Darstellung keine Bestätigung."

FDP-Fraktion fordert Wolf zum Rücktritt auf

Wie es personell im Erzbistum München und Freising weitergeht, ist noch unklar. Kardinal Marx wird sich am Donnerstag ausführlicher äußern. Die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag hat am Dienstag den Rücktritt von Lorenz Wolf als Vorsitzender des BR-Rundfunkrats gefordert: Er habe sich durch eine "jahrelange Vertuschungsarbeit" in seiner kirchlichen Funktion für diese Aufgabe disqualifiziert.

Die kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag und Mitglied des BR-Rundfunkrats, Sanne Kurz, teilte mit: "Was sich in dem Missbrauchsgutachten als Unternehmenskultur der Kirche abzeichnet, wendet Wolf auf den Bayerischen Rundfunk an: Vertuschen, wegputzen, Schaden begrenzen (...). Das tut dem BR nicht gut, und den Mitarbeitenden auch nicht. Er sollte rasch Konsequenzen ziehen", sagt Kurz.