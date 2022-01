BR24live: Kardinal Marx äußert sich zum Missbrauchsgutachten

In vier Fällen attestiert das heute in München veröffentlichte Missbrauchsgutachten dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. schweres Fehlverhalten. Betroffenenvertreter äußerten sich sehr positiv zu der umfassenden Arbeit der unabhängigen Gutachter der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW).

Betroffenenvertreter tief bewegt

Betroffenenvertreter Matthias Katsch von der Initiative Eckiger Tisch sagte am Donnerstag in München: "Ich bin ehrlich gesagt tief bewegt, 12 Jahre sind wir jetzt dran und wir haben gerade erlebt, wie das Lügengebäude um Benedikt herum, um die Weltkirche herum, krachend zusammengefallen ist."

Einige Taten hätten nur darum stattfinden können, weil Joseph Ratzinger in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising die Entscheidung getroffen habe, einen Missbrauchstäter in seinem Bistum einzusetzen. Das "täterzentrierte System" sei "an der Spitze belastet", sagte Katsch - "im Vatikan, da wo Benedikt bis heute sitzt und leugnet". "Jeder, der das jetzt hier gerade miterlebt hat, muss erkennen, dass dieses System an sein Ende gekommen ist." Das Gutachten zeige, so Katsch, dass Aufklärung auch nach so langer Zeit möglich sei. Jetzt gehe es darum, dass Betroffene Gerechtigkeit erfahren.

235 mutmaßliche Täter haben die Juristinnen und Juristen der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl zwischen 1945 und 2019 im Erzbistum München-Freising ermittelt. 173 davon seien Priester, so die Anwälte bei der Vorstellung des Gutachtens heute. Wo aus Sicht der Anwälte kirchenrechtliche Sanktionen nötig gewesen wären, seien diese mehrheitlich unterblieben. 40 Täter arbeiteten weiter in der Seelsorge. Papst Benedikt habe jegliches Fehlverhalten zurückgewiesen. "Er macht im Wesentlichen fehlende Sachverhaltskenntnis und mangelnde kirchenstrafrechtliche Relevanz geltend", sagte Rechtsanwalt Martin Pusch. In einem besonders gravierenden Fall sei seine Aussage sogar – so wörtlich – "wenig glaubhaft".

"Sein persönliches Waterloo"

So liegt den Gutachtern beispielsweise ein Sitzungsprotokoll vor, in denen es unter anderem um die Versetzung eines Missbrauchstäters ging. Papst Benedikt hatte stets abgestritten, an dieser Sitzung im Januar 1980 dabei gewesen zu sein, bei der beschlossen wurde, dass der Priester, der sich bereits an seiner alten Dienststelle an Kinder vergangen hatte, nach Bayern übersiedeln soll. Der Geistliche missbrauchte dort später erneut Kinder und wurde dafür rechtskräftig verurteilt. Äußerungen des Papstes aus dieser Sitzung sind an zwei Stellen im Protokoll vermerkt. "Wir halten die Angaben des Papstes, dass er nicht in der Sitzung gewesen ist, für wenig glaubwürdig", so Ulrich Wastl, einer der Gutachter.

"Das ist sein persönliches Waterloo", glaubt der renommierte Kirchenrechtler Thomas Schüller. Im BR Fernsehen sagte er: "Joseph Ratzinger hat die letzte Chance vertan, reinen Tisch zu machen. Er fügt der katholischen Kirche und dem Papstamt damit einen irreparablen Schaden zu." Für Schüller werde der emeritierte Papst der Unwahrheit überführt und demaskiere sich damit selbst als aktiver Vertuscher.

"Keiner kann sich selbst aufklären"

Auch die "Wir sind Kirche"-Bewegung hat den emeritierten Papst Benedikt XVI. aufgefordert, sich seiner Verantwortung für Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zu stellen. "Sein persönliches Schuldeingeständnis für sein damaliges Handeln beziehungsweise Nicht-Handeln wäre ein dringend notwendiger Akt und gleichzeitig ein großes Vorbild für andere Bischöfe und Verantwortungsträger weltweit", erklärte die Organisation am Donnerstag.

Lars Castellucci, der religionspolitische Sprecher der SPD, forderte am Donnerstag einen verbindlichen und überprüfbaren Rahmen für die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen: "Keiner kann sich selbst aufklären, dafür gibt es unseren Rechtsstaat. Es kann nicht sein, dass der Schutz der Organisation größer geschrieben wird als der Schutz der Menschen. Transparenz und Unabhängigkeit müssen gestärkt werden." Eine unabhängige und ausreichend ausgestattete Selbstorganisation der Betroffenen sei dringend erforderlich, um die nötige Augenhöhe mit den Kirchenvertretern zu schaffen.

Marx will sich am Nachmittag zu Wort melden

Generalvikar Christoph Klingan, der das weit mehr als 1000 Seiten umfassende Gutachten entgegennahm, betont: "Den Betroffenen muss unser erstes Augenmerk gelten." Das Gutachten sei ein wichtiger Baustein zur Aufarbeitung. Dass Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, nicht selbst zu der Veröffentlichung erschienen ist, bedauerte die Anwältin Marion Westpfahl "außerordentlich": Die Bereitschaft zur Konfrontation mit den Ergebnissen wäre ein wichtiges Zeichen vor allem an die Betroffenen gewesen "wahrgenommen zu werden". Marx will sich noch diesen Nachmittag mit einem Statement zu Wort melden.