Missbrauchsbetroffene Radpilger aus Bayern beim Papst angekommen

Es war der Moment, für den sie mit dem Fahrrad die Alpen überquert und hunderte teils beschwerliche Kilometer zurückgelegt hatten. Heute Vormittag traf die Gruppe von Missbrauchsbetroffenen aus Bayern Papst Franziskus im Vatikan persönlich, kurz nach der Generalaudienz in der noch trubeligen Audienzhalle.

Papst spricht Betroffenen Mut zu

"Kardinal Reinhard Marx hat mir von eurer Reise erzählt", sagte der Papst in seinen Willkommensworten an die Missbrauchsbetroffenen. "Ich bin sehr glücklich, dass ihr da seid. Danke. Und: Nur Mut!" Die Pilger aus Bayern erzählten dem Kirchenoberhaupt von ihrer Reise. Auf der Tour von München nach Rom konnten sie weder schlechtes Wetter noch kaputte Straßen aufhalten. "Vielen Dank", antwortet der Papst auf Deutsch.

Franziskus bekam von der Gruppe eine Herz-Skulptur eines Münchner Künstlers überreicht. "Wir sind gekommen, um Ihnen unser Herz zu bringen." Es sei kein rotes Herz mit einem Pfeil, das die Betroffenen von sexuellem Missbrauch der Kirche schenken könnten, sondern ein fragiles, nicht schönes Herz, erklärten die Betroffenen dem Papst.

Papst Franziskus: "Ich bete für euch"

Und ein schweres Herz – der Papst konnte die Skulptur kaum in den Händen halten. Die Pilger baten Franziskus, sich für die Aufdeckung von Missbrauch in der Kirche einzusetzen. Das sei nicht einfach, antwortete der Papst. Und bat die Pilger am Ende: Betet für mich, und ich bete für euch.