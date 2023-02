Kirche zahlt Missbrauchsopfern im Schnitt 22.150 Euro

Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der deutschen Bischofskonferenz hat in den vergangenen zwei Jahren 1.839 Anträge von Missbrauchsopfern im Bereich der katholischen Kirche bearbeitet. In 1.809 Fällen bewilligte sie Zahlungen in einer Höhe von insgesamt fast 33 Millionen Euro. Das geht aus dem am Freitag in Bonn vorgestellten Jahresbericht der UKA hervor. Rechnet man Anerkennungsleistungen aus früheren Verfahren dazu, liegt die Gesamtsumme der zuerkannten Leistungen bei rund 40,1 Millionen Euro.

1,3 Prozent der Fälle erhielten Zahlung über 100.000 Euro

Im Durchschnitt bekamen Betroffene von sexuellem Missbrauch demnach im Schnitt 22.150 Euro. In 143 Fällen, entspricht rund acht Prozent, wies die Kommission eine Zahlung von mehr als 50.000 Euro an, in 24 Fällen, das sind 1,3 Prozent, mehr als 100.000 Euro. In knapp 1.000 Fällen, die 54 Prozent ausmachen, lag die bewilligte Summe bei 15.000 Euro oder weniger.

Drei von vier Anträgen kamen von Männern, jeder vierte von einer Frau. Allerdings gingen 20 der 24 Zahlungen über 100.000 Euro an weibliche Betroffene sowie 17 von 27 Zahlungen zwischen 75.000 und 100.000 Euro. Als nicht plausibel stufte das Gremium neun Fälle ein. Bei weiteren 21 Anträgen wurde keine Anerkennungsleistung zugesprochen, weil Anträge zurückgezogen wurden oder weil es sich um Mehrfachanträge gehandelt habe, die während des laufenden Verfahrens zusammengefasst und gesammelt unter einem Vorgang entschieden worden seien.

Rund 5,2 Millionen Euro für Missbrauchsbetroffene in Bayern

Für die sieben bayerischen Bistümer weist die Statistik der UKA eine Gesamtsumme von rund 5,2 Millionen Euro für insgesamt 260 Betroffene aus. Im Schnitt bekamen Betroffene in den vergangenen Jahren rund 20.000 Euro.

Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleitungen ist seit 1. Januar 2021 tätig. Die elf Mitglieder sind Fachleute aus verschiedenen Disziplinen, die von einem mehrheitlich nichtkirchlichen Gremium vorgeschlagen und von der Deutschen Bischofskonferenz berufen wurden. In ihren Entscheidungen sind sie frei. Vorsitzende ist die Juristin Margarete Reske, ehemals Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Köln. Die Geschäftsstelle der Kommission sitzt in Bonn.

Während im ersten Jahr ihres Bestehens 1.565 Anträge bei der UKA eingingen, waren es 2022 nur noch 547. Auf die Bistümer bezogen, wurden im vergangenen Jahr besonders viele Anträge aus Köln (52) und Münster (51) eingereicht. Bei den Orden lagen die Salesianer mit 16 und die Redemptoristen mit 15 Anträgen an der Spitze.

Bis Ende 2022 sind 87 Prozent der Anträge entschieden

Die Vorsitzende Reske hob unter anderem das gestiegene Tempo hervor, mit dem die UKA die Anträge bearbeite. Von den insgesamt 2.112 eingereichten Anträgen seien bis zum 31. Dezember 2022 circa 87 Prozent entschieden worden. Die Wartezeit liege nun im Schnitt unter vier Monaten nach Eingang des Antrags in der Geschäftsstelle. Derzeit seien noch 226 Anträge offen, die in diesem Jahr abgearbeitet werden könnten, erklärte Reske. Ob damit die Arbeit der UKA beendet sei, könne allerdings noch nicht gesagt werden, da weiterhin die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Anerkennungsentscheidung bestehe. Anfang dieser Woche gab die Deutsche Bischofskonferenz nämlich bekannt, dass gegen die Anerkennungsleistungen nun auch Widerspruch eingelegt werden könne. Dies war bisher nicht möglich. Zudem sei noch offen, ob sich weitere katholische Träger dem Verfahren der UKA anschließen.