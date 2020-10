Missbrauchsbeauftragter: Die Schule ist ein Schutzort

"Sexueller Missbrauch ist ein häufiger Grund für schulisches Versagen", sagt der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. Allerdings werde er oft nicht als solcher erkannt. Kinder verbrauchen alle ihre Ressourcen, um dem Missbrauch zuhause standzuhalten, so beschreibe es eine Betroffene. Diese Kraft fehle dann in der Schule. Deshalb fordert Rörig: Lehrerinnen und Lehrer müssten lernen, solche Signale besser zu erkennen. "Die Schule ist ein wichtiger Ort für den Kinderschutz", betont er.

Freiwilligkeit ausreichend?

Das Deutsche Jugendinstitut hat über mehrere Jahre ausgewertet, wie gut die Schulen bei sexuellem Missbrauch reagieren können. Über 80 Prozent der Schulen hat demnach keine umfassenden Schutzkonzepte. Als zentrale Bausteine nennt Rörig dafür spezielle Ansprechpersonen, ein Beschwerdesystem sowie Fortbildungs- und Präventionsmaßnahmen.

"Ich bin überzeugt, dass Freiwilligkeit nicht ausreicht", sagt der Missbrauchsbeauftragte. Das habe ihm die Erfahrung im Amt gezeigt. Er fordert die Bundesländer deshalb auf, ein solches Konzept in ihren Schulgesetzen festzuschreiben. Außerdem müssten sie den Schulen die finanziellen und personellen Mittel dafür zur Verfügung stellen.

Auch Bundesländer wollen mehr Verbindlichkeit

Die Kultusministerin von Brandenburg, Britta Ernst, die derzeit auch stellvertretende Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist, sagte, die Bedeutung der Schulen bei der Bekämpfung von sexuellem Missbrauch in Familien sei erst in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Die Schulen könnten die Prävention aber nicht alleine leisten. Sie betonte aber, dass die meisten Schulen bereits Konzepte gegen Gewalt und Mobbing hätten und es sei fraglich, ob für jedes Thema eigene Konzepte sinnvoll seien. Allerdings stimmten die Bundesländer zu, dass die Verbindlichkeit gesteigert werden müsse.