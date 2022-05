Missbrauchs-Aufarbeitung: Beauftragter Bischof gibt Amt ab

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann wird das Amt des Missbrauchsbeauftragten der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zu deren nächsten Vollversammlung in Fulda im September abgeben. Wie die Bischofskonferenz weiter mitteilte, werde die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche neu aufgestellt: Die "personelle Verantwortungsstruktur für Fragen des sexuellen Missbrauchs" werde dabei "auf eine breitere Basis" gestellt. Was genau das meint, ließ die Bischofskonferenz offen.

Der Vorsitzende der DBK, Bischof Georg Bätzing, dankte Ackermann derweil dafür, dass er "über mehr als zwölf Jahre eine weitreichende und mit unermüdlichem Engagement ausgefüllte Aufgabe kompetent" übernommen hatte.

Amt seit Anfang an inne gehabt

Ackermann hatte das Amt inne, seitdem es 2010 geschaffen worden war – als Reaktion auf das Bekanntwerden der Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg. Mit seinem damaligen Gang an die Öffentlichkeit hatte der frühere Leiter des Kollegs, Pater Klaus Mertes, den Stein ins Rollen gebracht, damit weitere Missbrauchsfälle in der gesamten katholischen Kirche in Deutschland öffentlich werden konnten.

Der Missbrauchsbeauftragte geriet jedoch selbst in die Kritik, etwa dadurch, dass er sich beim Ökumenischen Kirchentag vor einem Jahr skeptisch gegenüber Beiräten äußerte, die "mehrheitlich durch Aktivisten" besetzt seien. Aktivist sei, so Ackermann, "wenn man sagt, wir bleiben immer nur im klaren Gegenüber zur Kirche, wir werden kompromisslos die Fehler aufdecken und wir werden zu keiner Kooperation bereit sein, sondern unsere Rolle ist die Rolle aufzudecken, immer den Finger in die Wunde zu legen, und wir werden das auch politisch öffentlich tun".

Ackermann gibt Opfer-Name preis und "disqualifiziert" sich

Rücktrittsforderungen wurden sodann im März diesen Jahres laut, nachdem Ackermann den Klarnamen eines Missbrauchs-Opfers aus seinem Bistum öffentlich genannt hatte. Die Betroffene ist selbst Angestellte in Ackermanns Diözese und hatte als "Karin Weißenfels" mehrfach von "geistlichem Missbrauch" und sexuellen Übergriffen durch einen Priester vor rund 30 Jahren berichtet.

Ackermann hatte ihren echten Namen vor rund 40 Mitarbeitenden des Bistums genannt. Der Betroffenenbeirat der DBK sah darin "einen eklatanten Vertrauensverlust", der den Bischof als Missbrauchsbeauftragten "disqualifiziert". Betroffene müssten sich darauf verlassen können, "dass ihre Persönlichkeitsrechte zu jedem Zeitpunkt unbedingt gewahrt bleiben, wenn sie sich der Institution Kirche gegenüber offenbaren", mahnt der Betroffenenbeirat. Dies sei "die unabdingbare Grundlage für jede Aufarbeitung".

Das Bistum Trier teilte später mit, Ackermann habe "Frau Weißenfels" um Entschuldigung gebeten. Außerdem hatte er eine Unterlassungserklärung unterschrieben, Betroffeneninitiativen und der Betroffenenbeirat der DBK legten ihm aber einen Rücktritt nahe.

"Eckiger Tisch": An Amt-Schwächen sind alle Bischöfe schuld

Vor dem Hintergrund hält es der Mitbegründer der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, für "gut", dass Ackermann nun sein Amt abgeben will. "Gerade auch durch seine eigenen Verstrickungen in den Umgang mit Fällen sexueller Gewalt in seinem eigenen Bistum war das eigentlich schon länger notwendig", so Katsch in einer Stellungnahme.

Gleichzeitig betonte Katsch, ein Beauftragter könne nur so stark agieren, "wie ihn die Auftraggeber lassen". Insofern vielen die Schwächen seines Amtes und dessen Führung "auch in die Verantwortung seiner Mitbrüder". Gerade bei der Frage nach Entschädigungszahlungen an Betroffene hätten ihn "seine Mitbrüder wie auch Vertreter der Laien im Regen stehen lassen, und mit ihm die Betroffenen, die Hoffnungen auf diesen Gesprächsprozess gesetzt hatten".

Mit Blick auf die angekündigte Neustrukturierung der Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche sei nun die entscheidende Frage, "welche Rolle dabei die Laienvertretungen und die Betroffenen, die die Kirche auf ihren eigenen Wunsch hin beraten, spielen werden".