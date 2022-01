Missbrauch im Orden: Papst Benedikt streitet frühe Kenntnis ab

Kurienerzbischof Georg Gänswein hat dementiert, dass Joseph Ratzinger vor seiner Zeit als Papst persönlich von einem Priester auf Missbrauchsfälle beim Orden Legionäre Christi hingewiesen worden ist. "Nein, das ist nicht richtig", sagte der Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt auf Nachfrage der Wochenzeitung "Die Zeit". Ein Ex-Mitglied des strengkonservativen Ordens soll Ratzinger nach eigener Aussage persönlich ein Dossier über Missbrauchsopfer in Rom überreicht haben, wie die Wochenzeitung "Die Zeit" schreibt.

Die Episode geht auf die Zeit um 2004 zurück. Damals stand Kardinal Ratzinger noch als Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation vor, die sich unter anderem mit Missbrauchsfällen beschäftigt. Gänswein erklärte außerdem, es sei nicht zutreffend, dass Ratzinger wenige Jahre zuvor schon durch Missbrauchsopfer selbst auf die Priestergemeinschaft aufmerksam gemacht wurde.

Missbrauch bei Legionäre Christi

Der bekannteste Täter des in Mexiko gegründeten Ordens war der Gründer Marcial Maciel Degollado. Der inzwischen Verstorbene soll mindestens 60 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Der heute 94 Jahre alte Benedikt leitete Anfang 2005 Untersuchungen gegen ihn ein, wie Gänswein weiter bekräftigt.

Als Ermittler sei Promotor Iustitiae Charles Scicluna damals in die USA und nach Mexiko für Gespräche mit mutmaßlichen Missbrauchsopfern geschickt worden, schreibt Autor und Filmemacher Christoph Röhl im Artikel der "Zeit" unter Berufung auf Gänswein weiter. Scicluna sei mit Vernehmungsprotokollen und einer Zeugenliste nach Rom zurückgekommen, die Benedikt XVI. - zu diesem Zeitpunkt schon Papst - kannte.

Die Untersuchung sei danach "konsequent weitergeführt" worden und habe "schlussendlich zur öffentlichen Aufklärung der Missbrauchstaten sowie umfangreichen Sanktionen und Funktionsenthebungen" geführt, sagte Gänswein der Zeitung stellvertretend für den emeritierten Papst, der im Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae lebt.

Mit Spannung erwartetes Gutachten

An diesem Donnerstag wird in München das langerwartete unabhängige Gutachten über Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freising veröffentlicht. Die Anwaltskanzlei "Westpfahl Spilker Wastl" untersuchte dabei den Zeitraum 1945 bis 2019, also auch die Münchner Amtszeiten von Papst Benedikt XVI. (1977-1982) und dem amtierenden Erzbischof Reinhard Marx (seit 2008).