Missbrauch: Der Kampf um Anerkennungsleistungen geht weiter

Vor einem Jahr hat die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen ihre Arbeit aufgenommen. Das Gremium, in dem Mediziner, Juristen und Psychologen sitzen, legt die Höhe der Zahlungen fest, die Betroffene von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche erhalten. Über 1.500 Anträge sind bisher eingegangen, von denen 616 erledigt sind. Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens der Erzdiözese München und Freising haben sich Betroffene erhofft, dass die Anerkennungsleistungen erhöht werden würden. Bisher ist das nicht der Fall.

Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche haben im vergangenen Jahr insgesamt Anerkennungsleistungen von rund 9,4 Millionen Euro erhalten. Die evangelische Kirche zahlte Betroffenen zwischen 2012 und 2021 rund acht Millionen Euro. Die Anerkennungsleistungen, die beide Kirchen im Regelfall auszahlen, liegt mindestens bei 5.000 Euro und maximal bei 50.000 Euro. Hohe Summen werden nur in Ausnahmefällen genehmigt. Doch an dem Verfahren gibt es Kritik von Betroffenen wie Agnes Wich.

Betroffene leiden ihr ganzes Leben

Als sie neun Jahre alt war, erlebte sie sexuelle Gewalt durch einen katholischen Pfarrer. Lange Jahre verdrängte sie das Geschehene. Aber als ab 2010 immer mehr Missbrauchsbetroffene mit ihren Leidensgeschichten an die Öffentlichkeit gingen, kamen auch bei Agnes Wich die traumatisierenden Erinnerungen wieder hoch. Sie wurde krank und konnte nicht mehr arbeiten.

"Ich lebe derzeit von 920,20 Euro Rente monatlich. Das ist natürlich zu wenig, um finanziell ein einigermaßen sorgloses Leben führen zu können. Vielen Betroffenen geht es ähnlich in dieser Situation", sagt Agnes Wich. Opfer von sexuellem Missbrauch leiden meist ihr ganzes Leben unter den Folgen. Viele entwickeln Suchtverhalten, haben Beziehungsprobleme, konnten aufgrund der psychischen Belastung keinen Schulabschluss machen oder scheiden früher aus dem Berufsleben aus. Sie arbeiten oft in schlechter bezahlten Berufen und beziehen niedrigere Renten. Häufig sind mehrere Psycho- und Traumatherapien nötig, um mit dem Erlebten zurechtzukommen.

Unabhängige Kommission entscheidet über Höhe

In der Katholischen Kirche hat die Unabhängige Kommission zwei Drittel der eingegangenen Anträge noch nicht bearbeitet. In den bereits entschiedenen 606 Fällen gewährte die Kommission eine Anerkennungsleistung. 268 Menschen erhielten einen Betrag unter 10.000 Euro, 47 Personen bekamen mehr als 50.000 Euro. In sechs Fällen wurden jeweils mehr als 100.000 Euro ausgezahlt. 481 der Betroffenen, also fast 80 Prozent, sind männlich, 125 weiblich.

Betroffene beklagen, dass der Prozess der beiden Kirchen zu lange dauere und zu intransparent sei, darüber hinaus seien die Zahlungen zu niedrig. Margarete Reske, Mitglied der Unabhängigen Kommission, kann die Kritik nachvollziehen: "Leider ist die Zahl der immer noch nicht entschiedenen Anträge zu hoch, als dass wir zufrieden sein können." In den beiden großen Kirchen in Deutschland wird statt von einer "Entschädigungszahlung" von einer "Anerkennungsleistung" gesprochen. Margarete Reske sagte der KNA, dass mit Blick auf das erlittene Leid der Betroffenen es anmaßend wäre, von einer "Entschädigung" zu sprechen. Und es gibt auch einen juristischen Grund: "Es handelt sich ja um freiwillige Leistungen, die ohne ein gerichtliches Verfahren erlangt werden können. Von daher passt das Wort Anerkennungsleistungen besser." Weiter sagte Reske, sie würde es auch begrüßen, wenn sich der Staat an der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche mehr beteiligen würde.

Evangelische Kirche zufrieden mit Anerkennungsleistungen

Der evangelische Oberkirchenrat Nikolaus Blum sagte dem BR, es gäbe aber auch positive Rückmeldungen: "Für die evangelische Landeskirche laufen die Anerkennungsleistungen gut, und ich denke, das können wir so weiterführen. Was uns gelingen muss, ist, das Thema sexualisierte Gewalt noch mehr in die Fläche zu bringen, um insgesamt in der Gesellschaft dieses Thema zu enttabuisieren." Agnes Wich kann diesem Befund mit Blick auf die katholische Kirche nicht zustimmen. Sie sieht noch enormen Verbesserungsbedarf. "Es geht uns darum, dass wir Betroffene endlich ernst genommen werden, mit all dem Ausmaß, was sexualisierte Gewalt gerade im Kontext Glaube und Kirche mit Menschen macht."