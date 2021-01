Minus 50 Grad: Leben in der kältesten Stadt der Erde

Die Menschen in Jakutien sind an die eisigen Temperaturen gewöhnt und meistern ihren Alltag mit Bravour. Zum Beispiel am Markt von Jakutsk: Es ist, als laufe man durch eine überdimensionierte Gefriertruhe. Auf den Marktständen liegen Stücke von Pferdefleisch neben Rindfleisch und Waldbeeren neben ganzen Fischen. Alles ist jedoch tiefgefroren.

Ein tiefgefrorener Fisch dient als Hammer

Eine Marktfrau zerteilt gerade einen Fisch, aber den Meißel schlägt sie dabei nicht mit einem Hammer, sondern mit einem anderen Fisch. Durch die Kälte ist der hart wie Eisen. Die richtige Kleidung, um einen Markttag durchzuhalten, ist alles, erzählt eine andere Verkäuferin. Sie habe vier Jacken an, außerdem drei Reithosen und zwei Paar Socken.

Die extreme Kälte macht aber nicht nur den Menschen, sondern auch den Maschinen zu schaffen. Autoabgase werden zu großen weißen Wolken. Nachts verpacken die Menschen ihre Autos in Isolierhüllen. Eine Automatik sorgt außerdem dafür, dass der Motor des Autos alle 15 Minuten kurz anspringt, sonst ginge er kaputt. Der 40-jährige Alban Modus ist Lkw-Fahrer. Er fährt regelmäßig von Jakutsk über einen gefrorenen Fluss weiter Richtung Norden. Seinen Lkw hat der speziell für die Kälte umgebaut.

"Das ganze Führerhaus wird mit so einer Plane abgedeckt, so ein Isoliermaterial, genau wie der Motor hier unten. Und hier drinnen ist alles doppelt: die Seitenscheiben, die Windschutzscheibe. Wenn der Motor absäuft, bei minus 50 oder minus 60 Grad, hast Du maximal eine Stunde Zeit, um alles hinzukriegen und den Motor wieder zu starten." Alban Modus, Lkw-Fahrer

Eisbahnen sind in Sekundenschnelle gemacht

Der Lkw-Fahrer ist trotzdem, so oft es geht, in der Kälte unterwegs. Denn die Menschen im Norden Jakutiens brauchen das Mehl, dass er heute geladen hat. Im Zentrum von Jakutsk entstehen bei der Eiseskälte im Nu Schlittschuhbahnen: Ein städtischer Arbeiter versprüht warmes Wasser, es dampft so stark, dass man fast nichts mehr sieht. Das Wasser gefriert im Nu, fertig ist die Eisbahn.

Es geht aber auch anders in Jakutsk, es kann tatsächlich auch warm sein. Als "warm" gelten so um die minus 30 Grad. Fast schon mildes Wetter, sagen die Marktfrauen. "Wir arbeiten deshalb ohne Sturmhaube, alles offen, und das Fleisch fassen wir mit bloßen Händen an."

Die Uhren ticken eben anders in der kältesten bewohnten Region der Erde.

