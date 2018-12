Ministerpräsidenten stoppen Verfassungsreform für Digitalpakt

Ziel des Vermittlungsverfahrens ist es, den Entwurf des Bundestages grundlegend zu überarbeiten. Das sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Man brauche die vom Bund angestrebte Verfassungsreform gar nicht - der geplante Digitalpakt lasse sich sofort über eine andere Verteilung der Umsatzsteuer umsetzen. Saarlands Regierungschef Tobias Hans, Sprecher der unionsgeführten Länder, sagte, es gehe um die "Zukunft des Föderalismus". Der Vermittlungsausschuss soll am 14. Dezember angerufen werden.

Länder fürchten um Bildungshoheit

Zuvor hatte der Bundestag die Änderung des Grundgesetzes, die den Digitalpakt auf den Weg bringen sollte, bereits beschlossen. Sie sollte das bisherige Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern lockern. Mit der Änderung könnte der Bund den Ländern Mittel für eine bessere IT-Ausstattung von Schulen zur Verfügung stellen - trotz deren Zuständigkeit für den Bildungsbereich. Im Gespräch sind fünf Milliarden Euro in fünf Jahren. Die Länder sehen aber ihre alleinige Hoheit in der Bildungspolitik in Gefahr.

So hatte sich etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gegen die Verfassungsreform ausgesprochen. Der Bund wolle die Rechte der Länder aushöhlen, sagte er. Die Änderungen bedeuteten einen tiefen Eingriff in föderale Rechte, so Söder weiter.