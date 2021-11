Ministerpräsidenten pochen vor Corona-Gipfel auf Verschärfungen

Zwei Tage vor den Gesprächen von Bund und Ländern zur Corona-Lage pocht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder weiter auf eine deutschlandweite Verschärfung der Beschränkungen nach Vorbild des Freistaats. "Ich halte es für falsch, dass wir mit einem Flickenteppich arbeiten", sagte der CSU-Chef am Morgen im ZDF.

Bayern habe jetzt die schärfste Regelung im Vergleich zu allen anderen Ländern. Es brauche nun flächendeckend in Deutschland eine 2G-Regelung - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene zu vielen Bereichen. Eine Reihe Bundesländer setzt bereits auf solche Einschränkungen für Ungeimpfte, in Baden-Württemberg gelten ab Mittwoch sogar noch strengere Regeln als in Bayern. Nach dem Willen Söders sollte bundesweit zudem eine FFP2-Maskenpflicht wie in Bayern gelten, beispielsweise in der Bahn. FFP2 sei der "einzig echte Schutz".

Rufe nach Kontaktbeschränkungen

Darüber hinaus macht sich Söder seit Tagen für weitergehende Beschränkungen sowie mehr Handlungsspielraum für die Länder stark. "Natürlich braucht es dann am Ende Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte." Auch Beschränkungen für Veranstaltungen hält Söder für ein nötiges Instrument.

Egal, welche Möglichkeiten der Bund den Ländern einräumt - Bayern wird laut Söder alle Möglichkeiten für strengere Maßnahmen komplett ausschöpfen. "Ich sage jetzt schon, wir werden alles tun, was rechtlich möglich ist und das das dann umsetzen."

Kretschmann will mehr Rechte für die Länder

Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will mehr Flexibilität: Er will sich beim Bund-Länder-Gipfel für weitere sogenannte Öffnungsklauseln für die Länder einsetzen, wie er vor Journalisten sagte. Es gebe derzeit eine großes Nord-Süd-Gefälle bei den Infektionszahlen, das unterschiedliche Maßnahmen erforderlich mache.

In Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch die sogenannte Alarmstufe in der Corona-Krise: Ungeimpfte dürfen sich laut Kretschmann somit nur noch mit einem anderen Haushalt privat treffen. Außerdem bleibt ihnen nicht nur der Zugang zu Restaurants und Konzerten verwehrt, sondern auch zu vielen Geschäften. Lediglich Läden der Grundversorgung sind ausgenommen.

Debatte über teilweise Impfpflicht

Kretschmann befürwortet auch eine Impfpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern. Er sei ein "klarer Anhänger einer Impfpflicht" für diese Berufe, sagte der Grünen-Politiker. In einem zweiten Schritt solle es auch eine Impfpflicht für Lehrkräfte und die Polizei geben. Auch Söder erneuerte die Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Er könnte sich sogar eine Impfpflicht für Fußballer vorstellen - eine entsprechende Forderung, die er am Montag bei Bayern3 formuliert hatte, wiederholte er heute bei "Bild".

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bezeichnete es als "richtig", dass eine Diskussion über eine teilweise Impfplicht geführt werde. Die Überzeugungsarbeit für das Impfen habe lange gut, aber nicht ausreichend geklappt. "Jetzt haben wir eine Debatte, die man führen kann", sagt er, ohne sich inhaltlich festzulegen. Der Deutsche Städtetag hält eine Impfpflicht in "sensiblen Beschäftigtenbereichen, wo Menschen mit Menschen arbeiten", für notwendig. Betreffen sollte das laut Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) die pädagogischen, pflegerischen und medizinischen Bereiche. Einer nicht geimpften Erzieherin Kinder anzuvertrauen, die nicht geimpft werden können, halte er nicht für richtig, sagte Jung.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dagegen sieht eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen skeptisch. "Wir sehen an der starken Zunahme des Impfinteresses, dass wir etwas erreichen", sagte er mit Blick auf die Lage in Nordrhein-Westfalen.

Wüst will über Verhältnis von Bund und Länder sprechen

Wüst, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, will möglichst bundesweit einheitliche Zugangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte im öffentlichen Leben. Der Bund-Länder-Gipfel mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag werde gebraucht, "weil wir in der Ausgestaltung möglichst einig sein sollten", sagte er in Düsseldorf. Viele unterschiedliche Details in den Ländern führten nur wieder zur Verunsicherung. Der CDU-Politiker pocht ebenfalls auf flächendeckende 2G-Regel. Bei bei besonders hohem Infektionsrisiko solle es auch eine 2G-Regel mit Tests geben.

Generell werde die MPK darüber sprechen, "wie wir durch die nächsten Wintermonate kommen", sagte Wüst. Mit dem Bund müsse zudem auch über das Verhältnis zu den Ländern gesprochen werden. Der Umgang in den vergangenen Wochen sei "nicht so gewesen, wie er sein sollte, um in einer solchen Situation miteinander zu arbeiten".

In Nordrhein-Westfalen führt die Landesregierung die 2G-Regelung im gesamten Freizeitbereich ein. Auch in Hamburg dürfen ab Samstag alle gastronomischen Betriebe, Diskotheken, Bars, Schwimmbäder und Fitnessstudios nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, wie der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ankündigte. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Droht ein neuer Lockdown?

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann schließt angesichts der dramatischen Corona-Lage mittlerweile auch einen weiteren Lockdown nicht aus. Zwar habe man aktuell keine allgemeinen Lockdowns vor und halte erstmal an den 2G-Maßnahmen fest. "Ob wir nochmal in die Situationen kommen, dass wir noch weiter gehen müssen, hängt auch von den Auffrischungsimpfungen ab." Ausschließen könne man wirklich nichts.

FDP-Gesundheitsexpertin attackiert Söder

Die FDP-Gesundheitsexpertin im Bundestag, Christine Aschenberg-Dugnus, verwahrte sich im "Bild"-Interview insbesondere gegen die wiederholten Forderungen und Vorwürfe von Bayerns Ministerpräsident Söder an der möglichen Ampel-Koalition im Bund. "Es nervt sehr", sagte sie. Die FDP-Abgeordnete warf dem CSU-Chef vor, er scheue sich davor, selbst Verantwortung zu übernehmen und wolle sie auf den Bund schieben. Dabei könnte Söder ihrer Meinung nach selber "sehr viel mehr" machen in Bayern. Der bayerische Ministerpräsident wolle darüber hinwegtäuschen, dass der Impffortschritt in Bayern nicht so laufe wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein. "Bei Herrn Söder sind immer die anderen schuld."

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)