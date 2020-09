Ministerpräsident Kretschmann in schweren Autounfall verwickelt

Der Dienstwagen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann (Grüne), ist am Montagabend auf dem Heimweg nach Stuttgart bei nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Kretschmann selbst blieb unversehrt, aber zwei Menschen wurden in einem Folgeunfall schwer verletzt.

Kleinkind bei Auffahrunfall schwer verletzt

Laut einem Regierungssprecher war der Wagen mit Kretschmann auf der A81 zwischen Möckmühl und Boxberg wegen Aquaplaning ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Der Wagen kam auf der Standspur zum Stehen, alle Beteiligten blieben unverletzt. Ein Begleitfahrzeug vom Staatsministerium stoppte ebenfalls zur Sicherung der Unfallstelle.

Laut Polizei rutschte dann ein weiteres Auto in das Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Kolonne. Dabei wurde ein einjähriges Mädchen in seinem Kindersitz auf der Rückbank und ein 33 Jahre alter Mann schwer und eine 29-Jährige auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in eine Klinik zu fliegen.

Winfried Kretschmann saß nicht am Steuer

Kretschmann saß nach Angaben seines Sprechers nicht am Steuer seines Wagens. Während dem Unfall befand er sich auf dem Standstreifen, etwas weiter von der Unfallstelle entfernt. Der Grünen-Politiker wurde mit einem Ersatzfahrzeug nach Stuttgart gebracht. Nach dem Unfall sagte er einen Teil seiner aktuellen Sommertour ab.