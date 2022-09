Ministerium will mehr Strom aus Biogas und Solar mobilisieren

Angesichts der Gas- sowie drohender Strom-Knappheit will die Bundesregierung die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien kurzfristig vorantreiben. Das Bundeswirtschaftsministerium will dazu die Möglichkeiten zur Stromerzeugung etwa aus Solaranlagen und Biogas ausweiten. Ein entsprechender Vorschlag sei an die anderen Ministerien verschickt worden, verlautete aus dem Haus von Minister Robert Habeck (Die Grünen). Dazu sollen mehrere Gesetze geändert werden.

Sonderregelungen für Strom aus Solar- und Biogasanlagen

So soll es laut dem Entwurf für ein neues Energie-Sicherungsgesetz (Ensig) eine Krisen-Sonderausschreibung für Solaranlagen mit einem Volumen von 1.500 Megawatt geben, um den Ausbau voranzutreiben. Rechnerisch würde damit soviel wie mit einem großen AKW produziert werden können, wenn die Sonne immer schiene. Produktionsbeschränkungen für kleine Solar-Anlagen sollen zudem fallen.

Des Weiteren sollen für die Zeit bis einschließlich 2024 Sonderregelungen zur Förderung von Biogasanlagen geschaffen werden. Die zusätzliche Stromproduktion aus Biogas soll den Verbrauch von Gas zur Stromerzeugung drücken.

Stromnetz soll mehr Kapazität erhalten

Schließlich soll die Transportkapazität des Stromnetzes erhöht werden, damit das Netz leistungsfähig genug ist, um den erzeugten Strom auch aufzunehmen. Dies sei "besonders für die Versorgungssicherheit in den kommenden Wintern zwingend notwendig" und auch darüber hinaus erforderlich, um insbesondere eine effiziente Auslastung der Offshore-Anbindungsleitungen zu gewährleisten, heißt es laut Reuters in dem Entwurf.

Für den verpflichtenden Betrieb von Gasspeichern soll eine Entschädigungsregelung für bestimmte Umstände eingeführt werden. Die Verfahren zur Einrichtung von Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Lubmin sollen weiter beschleunigt werden.

Gesetz soll noch im September beschlossen werden

Das Energie-Sicherungsgesetz soll der Bundestag noch im September beschließen. Erwartet werden darin zudem noch Neuregelungen zur Gasumlage. Es soll sichergestellt werden, dass die Umlage alle Kunden - auch solche mit Festpreis- sowie Fernwärme-Verträgen - zahlen müssen. Zudem sollen die Erlöse nur wirklich bedürftigen Unternehmen zugutekommen. Nach der jetzigen Regelung würden auch solche profitieren, die am Energiemarkt hohe Gewinne erzielen.

Mit Material von Reuters und dpa.