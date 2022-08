Ministerium und Journalisten warnen vor Desinformations-Kampagne

Fake-Webseiten an der Adresse zu erkennen

Laut dem DJV-Vorsitzenden Überall sind die gefälschten Nachrichtenseiten gut an der Adresse (URL) zu erkennen, die nicht mit dem Original identisch sei. "Mediennutzer sollten genau hinsehen, welche Seite sie aufrufen", empfahl Überall. Die Verlage seien in der Pflicht, "alle nur erdenklichen Schutzmaßnahmen" zu ergreifen, um Missbrauch zu erschweren. Besondere Vorsicht sei auch in den Kommentarbereichen und bei Social Media geboten. Gegen gefälschte Nachrichtenportale helfe nur geschärfte Aufmerksamkeit, so der DJV-Chef.

(Mit Material von KNA und dpa)