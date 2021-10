Ministerium: Alle haben Anspruch auf Corona-Booster-Impfung

Ärztepräsident: "Keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz"

Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte dem RND: "Für die Notwendigkeit von Auffrisch-Impfungen für Menschen jeglichen Alters gibt es bisher keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz."

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärte am Samstag via Twitter, man brauche jetzt eine klare Kampagne zur Booster-Impfung für alle über 70-Jährigen. "Für sie ist Booster Wirkung ab jetzt lebensnotwendig, da für sie Durchbruchinfektionen tödlich enden können. Dritte Impfung ein Muss für sie. Andere später dran. Das muss man klar kommunizieren."

Merkel appelliert an Ungeimpfte

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte dem Portal "Business Insider", nicht für Jeden mache das Boostern Sinn. "Wir brauchen nicht in blinden Aktionismus zu fallen. Jetzt wäre es mindestens genauso wichtig, wenn sich möglichst viele Nichtgeimpfte noch vollständig impfen ließen."

Diesen Appell äußerte auch Merkel im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die aktuelle Entwicklung "bereitet mir große Sorgen", sagte sie der Zeitung. "Sie sollte uns allen Sorgen bereiten." Derzeit mache sich allerdings "schon wieder eine gewisse Leichtfertigkeit breit".

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern so hoch wie noch nie

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt seit zwei Wochen stetig an. Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen zufolge lag sie zuletzt bei 145,1, am Vortag hatte der Wert bei 139,2 gelegen, vor einer Woche bei 100. In Bayern ist die Inzidenz am Samstag auf einen Pandemie-Rekordwert von 230,7 gestiegen. Die Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Merkel sagte dazu der "FAS", es stimme sie "traurig", dass noch immer "zwei, drei Millionen Deutsche über 60 ungeimpft sind". Denn das könne "einen Unterschied machen", für die Menschen selbst, wie für die ganze Gesellschaft. Es gelte daher, weiter für das Impfen zu werben.

