07.06.2019, 08:23 Uhr

Ministerin will Glyphosat-Verkauf an Privatleute einschränken

Glyphosat-Verkauf an Privatkunden soll in Bayern eingeschränkt werden. Das sagt die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Bauern würden für den Einsatz kritisiert, aber im Baumarkt könne jedermann Glyphosat kaufen, so Kaniber.