Ministerin Lemke: Niemand soll im Kalten oder Dunkeln sitzen

Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Verbraucherschutz, will Strom- und Gassperren in Privathaushalten verhindern. "Das Wirtschafts- und das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium arbeiten gegenwärtig daran. Ich gehe davon aus, dass wir in Kürze eine entsprechende Regelung vorlegen", sagte sie im Interview mit der radioWelt des Bayerischen Rundfunks.

Hilfe in Form von Ratenzahlung oder Stundung bei Strom und Gas

"Das heißt andererseits nicht, das muss man auch klar sagen, dass deshalb der Staat die Zahlungen übernimmt, sondern es würde dann auf Ratenzahlung, Stundung etc. hinauslaufen. Das heißt, auch hier müssen die Verbraucher trotzdem ihren Zahlungen Folge leisten", fügte die Verbraucherschutzministerin an. Deshalb sei es wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wie für die Familien mit dem geringsten Einkommen die aktuelle Krise abgefedert werden könne.

Lemke verwies in diesem Zusammenhang auf das dritte Hilfspaket. "Das wird gegenwärtig auch gerade für Studierende und für Rentner eine gewisse Unterstützung geben. Ob das ausreichen wird, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten bewerten müssen." Entscheidend sei: "Wir haben vereinbart, dass niemand, weil er jetzt kurzfristig Rechnungen nicht bezahlen kann, im Kalten oder im Dunkeln sitzt oder gar die Wohnung verlassen muss."

Niemand soll wegen Energiekosten die Wohnung verlieren

Auf dem digitalen Deutschen Verbrauchertag bekräftigte Lemke heute, dass der Kündigungsschutz in der Krise gestärkt werden solle. Verhindert werden solle, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, weil sie die Energiekosten nicht mehr bezahlen könnten. Die Regierung habe vereinbart, dass sie gegen solche Gefährdungen vorgehen wolle. "Niemand soll in Notlagen mit Abzocke versuchen, die Verbraucher und Verbraucherinnen übers Ohr zu hauen", sagte die Ministerin. Das betreffe auch Fälle, in denen Menschen zur Suche eines neuen Stromanbieters gezwungen seien.

Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop, mahnte, auch bei den aktuellen Preiserhöhungen müsse der rechtliche Rahmen eingehalten werden: "Sonst gehen wir dagegen vor." Lemke betonte die Bedeutung verfügbarer Information darüber, "wie sich Menschen zur Wehr setzen können gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen, gegen ungerechtfertigte Abzocke".

Umfrage: Große Besorgnis wegen Energiekrise

Laut einer Umfrage im Auftrag des Verbandes sorgen sich drei Viertel der Befragten (76 Prozent), dass die Energiepreiskrise sie finanziell belasten werde. Auf die Frage, ob sie sich Sorgen machten, dass die Energieversorgung im Herbst und Winter gefährdet sein könnte, antworteten 42 Prozent mit "eher ja". Sorgen "in hohem Maße" machen sich demnach 22 Prozent. "Eher" nicht darum sorgen sich 27 Prozent, "überhaupt" nicht 8 Prozent.