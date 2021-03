Minister verhandeln: Wie grün wird die deutsche Landwirtschaft?

Es geht um rund sechs Milliarden Euro, die jährlich von der EU an deutsche Landwirte zu verteilen sind. Dass Deutschland dabei jetzt mehr selbst entscheiden kann, macht die Verhandlungen zwischen den Bundesländern und dem Bund allerdings schwierig. Zwei Marathonsitzungen, eine im Februar und eine vergangene Woche, endeten jeweils in den frühen Morgenstunden ergebnislos. Jetzt soll eine dritte Sonderkonferenz der Agrarministerinnen und Agrarminister aus Bund und Ländern eine Einigung bringen. Sie treffen sich sogar persönlich in Berlin, statt wie ursprünglich geplant per Videoschalte, um das Verhandlungsklima zu verbessern. Und es sind von vornherein zwei Tage angesetzt, heute und morgen.

Die Hälfte der Länderminister sind Grüne

Mittlerweile stellen die Grünen die Hälfte der 16 Länder-Agrarminister. Und sie wollen wesentlich weitreichendere Veränderungen in der Landwirtschaftspolitik als ihre Kollegen der anderen Parteien und als Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Wie viel von dem EU-Geld in mehr Naturschutz bei der Landbewirtschaftung umgeleitet werden soll – das ist der beherrschende Konfliktpunkt.

Weg von der Flächenprämie pro Hektar?

Da geht es zum einen um die Direktzahlungen beziehungsweise Flächenprämien, die direkt als Einkommensbeihilfe an die Bauern fließen. Und zwar pro Hektar. Kritiker bemängeln schon lange, dass dadurch nur die Pachtpreise steigen würden. Die EU gibt den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, Geld aus dieser sogenannten "ersten Säule" der Agrarsubventionen umzuleiten, in die Förderung der ländlichen Entwicklung, zu der auch Umweltprogramme gehören.

Wie stark das passieren soll, ist strittig. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bremst: "Wer den Bauernfamilien die Direktzahlungen massiv einkürzt, macht sich am daraus folgenden Höfesterben schuldig", warnt sie. Das bisherige System habe aber das Höfesterben auch nicht verhindert, kontert beispielsweise der Bund Naturschutz.

Subventionen teils nur noch gegen Öko-Leistungen

Ein Teil der Direktzahlungen pro Hektar soll nach den EU-Vorschriften künftig nur noch fließen, wenn Bauern an Umweltprogrammen teilnehmen. Welcher Anteil der Zahlungen daran gebunden werden soll, ist noch strittig. Die EU-Agrarminister wollen mindestens 20 Prozent, das EU-Parlament möchte 30 Prozent der Beihilfen an die Umweltprogramme knüpfen. Die Nationalstaaten können selbstständig darüber entscheiden. Sollte Deutschland den 30-Prozent Vorschlag bevorzugen, befürchtet der Bauernverband jedoch eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber EU-Staaten mit niedrigeren Standards.

Mehr Geld an kleine Betriebe statt an große?

Nach dem bisherigen System der Flächenprämien bekommen Großbetriebe mehr EU-Subventionen als kleine. Je mehr Hektar, desto mehr Geld. Diesen Effekt könnten die Nationalstaaten in Zukunft abmildern und die EU-Kommission empfiehlt das Deutschland sogar: indem die Direktzahlungen ab einer bestimmten Höhe einfach gekappt werden – ab 100.000 Euro, hatte die Kommission vorgeschlagen.

Das bei Großbetrieben gesparte Geld kann dann an kleine Bauernhöfe umverteilt werden. Dagegen wenden sich jedoch die ostdeutschen Bundesländer mit ihren oft riesigen Betrieben, und auch der Deutsche Bauernverband. Eine mildere Form der Umverteilung wäre ein Zuschlag für die ersten Hektare und eine Abschmelzung mit steigender Größe. Dafür spricht sich beispielsweise Bayern mit seiner vergleichsweise kleinteilig strukturierten Landwirtschaft aus.

Klöckner will deutsche Position noch vor der Wahl festzurren

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) macht Druck auf eine schnelle Einigung. Deutschland muss seine Strategie für die nationale Umsetzung der Agrarpolitik bis Jahresende bei der EU abgeben, angewendet wird die neue EU-Agrarpolitik dann ab dem Jahr 2023. Noch sind die Vorgaben der EU nicht festgeschrieben. Denn parallel zu den Verhandlungen in Deutschland laufen noch Verhandlungen in Brüssel: der sogenannte Trilog zwischen dem EU-Rat, der Kommission und dem EU-Parlament. Auf das Ergebnis will die Bundesregierung jedoch nicht warten.

Klöckner will die deutsche Strategie zur Gemeinsamen Agrarpolitik noch vor der Bundestagswahl verabschieden. Zum einen, um den EU-Termin auf jeden Fall einzuhalten. Zum anderen dürfte aber auch eine Rolle spielen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse für die Landwirtschaftspolitik nach der Bundestagswahl ändern könnten – und dann womöglich das Landwirtschaftsressort an die Grünen fällt. Den Grünen wirft die CDU-Ministerin eine Blockadehaltung vor.

Grüne: Bisher sind alle unzufrieden

Den Vorsitz in der Länder-Agrarministerkonferenz hat derzeit der Grüne Wolfram Günther aus Sachsen. Er weist Klöckners Kritik zurück und gibt sich optimistisch, dass eine Einigung möglich ist: Mit der bisherigen Verteilung der Agrarsubventionen seien alle Seiten unzufrieden, Bauern und Umweltschützer, obwohl so viel Geld verteilt wird. Das zu verbessern sei möglich – und nötig.