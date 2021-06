Minister Müller fordert "Welt-Initiative Impfstoffe für Afrika"

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert von den Industriestaaten, im Anti-Corona-Kampf über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen - auch im eigenen Interesse. "Wir besiegen das Virus nur weltweit oder nicht", sagte Müller bei BR24Live. "Es genügt also nicht, in Deutschland und in Europa alle Menschen zu impfen und zu meinen: Jetzt sind wir auf der sicheren Seite."

Afrika dürfe bei der weltweiten Impfkampagne nicht der "vergessene Kontinent" sein, mahnte der Bundesminister, der vergangene Woche vier afrikanische Länder besucht hatte. Bisher hätten in Afrika nur drei Prozent der Menschen Zugang zu Impfstoffen - während es in reichen Ländern der Welt zum Teil große Rückstellungen gebe. "Das kann man nicht als gerecht bezeichnen", kritisierte Müller. "Wir können nicht Rückstellungen bei uns in den Industrieländern machen und die Menschen dort allein lasen."

Infektionszahlen in Afrika steigen

Im Kampf gegen Corona dürfe kein Erdteil vernachlässig werden. Afrika sei aktuell weder in den Medien noch im öffentlichen Fokus. Leider erhöhten sich dort gegenwärtig die Infektionszahlen jede Woche um 25 Prozent, in 14 afrikanischen Ländern sei mittlerweile die Delta-Variante nachgewiesen worden. Bisher habe das Virus in Afrika glücklicherweise nicht so dramatisch gewütet wie zwischenzeitlich befürchtet. "Aber es muss jetzt weiter verhindert werden."

Daher sei eine "Welt-Initiative Impfstoffe für Afrika" nötig, betonte der CSU-Politiker. Die bereits beschlossenen Initiativen seien gut, reichten aber bei weitem nicht aus. "Wir brauchen eine Verzehnfachung der bisherigen Bemühungen bis Ende des Jahres." Für die 1,3 Milliarden Menschen in Afrika müssten 400 bis 500 Millionen Impfdosen zur Verfügung gestellt werden, um eine Grundimmunisierung zu erreichen. "Das ist möglich."

Müller: "Gebt die Reserven frei"

Die afrikanischen Länder und die internationale Staatengemeinschaft haben dem Minister zufolge ein System aufgebaut, um Impfstoffe verteilen zu können. "Die Länder sind bereit, die Ärzte stehen bereit - die Impfstoffe fehlen." Daher müsse als erster Schritt jetzt das Signal für eine Afrika-Offensive gegeben werden, um das Virus dort zu stoppen.

Müllers Appell an die reichen Länder: "Gebt die Reserven frei - jetzt - für eine Impfkampagne in Afrika!" Insbesondere die Risikogruppen und das ärztliche Personal müssten geimpft werden.

Minister kritisiert reiche Länder: "Armutszeugnis"

Zudem müssten Logistik, die Verteilung und die Kühlung finanziert werden. "Dazu fehlen nach Aussagen der WHO bis heute 15 Milliarden Euro." Es sei ein Armutszeugnis, "dass die Reichen der Welt nicht bereit sind, jetzt die ausreichenden Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen", bemängelte der CSU-Politiker. "Das muss die nächsten Monate passieren."

Darüber hinaus habe Afrika die Möglichkeit, eine eigene Impfstoffproduktion aufzubauen. "Das Virus wird nicht Ende des Jahres bekämpft und tot sein", sagte Müller. Man müsse davon ausgehen, dass auch im nächsten Jahr weitergeimpft werde. "Deshalb müssen wir alle Potenziale nutzen, jetzt eine eigene Impfstoffproduktion 'Made in Afrika' aufzubauen."