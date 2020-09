Minister Müller: Deutschland sollte 2.000 Migranten aufnehmen

In der vergangenen Nacht ist auf der griechischen Insel Lesbos das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. "Mich empören diese Bilder", sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in einem ARD-Brennpunkt am Mittwochabend. Er sei vor zwei Jahren in Moria gewesen und habe feststellen müssen, dass es sich hier nicht um ein Füchtlingscamp handele, sondern um ein Gefängnis. "Das sind nicht Griechenlands Flüchtlinge, es sind Europas Flüchtlinge", so Müller.

"Deutschland sollte Angebote der Länder und Kommunen annehmen"

Im ARD-Brennpunkt forderte Müller eindringlich, Deutschland müsse nun Angebote der deutschen Bundesländer und Kommunen, Flüchtlinge aufzunehmen, annehmen. Das sei ein erster Schritt, den Menschen zu helfen, so Müller.

"Ich persönlich bin der Meinung dass wir die Angebote der deutschen Länder und Kommunen jetzt annehmen sollen und Deutschland vorausgeht mit einem Zeichen der Humanität und 2.000 dieser Flüchtlinge jetzt aufnimmt." Gerd Müller, Bundesentwicklungsminister, CSU

Bisher hatte die Bundesregierung eine solche Position vermieden und lediglich davon gesprochen, dass Deutschland Griechenland helfen werde. Mehrere Bundesländer hatten konkrete Zahlen von Migranten genannt, die sie bereit seien, zusätzlich aufzunehmen, und hatten den zuständigen Bund aufgefordert, dem zuzustimmen - allerdings müsste der dann auch einen Großteil der Kosten tragen.

"Wir können nicht auf den Letzten warten"

Müller forderte andere EU-Länder auf, sich ebenfalls zur Aufnahme bereit zu erklären. "Acht starke Staaten können dieses Problem jetzt lösen", sagte er. Man könne nicht auf Einstimmigkeit in der EU warten: "Ich fordere Frankreich und andere auf, nicht auf andere Länder zu warten." Egal ob es fünf oder acht Staaten seien, die helfen wollen: Einige wenige starke Staaten könnten dieses Problem lösen. Zumal sich weitere Katastrophen auf dem Balkan andeuteten. "Wir können nicht auf den Letzten warten."

Verärgert zeigte sich der Minister über die EU-Kommission. "Es war absehbar, dass es zu einer solchen Katastrophe kommt", sagte er mit Blick auf die Überbelegung des Lagers und die Zustände dort. Aber: "Ich höre kein Signal aus Brüssel." Er erinnerte daran, dass die Lage auf den griechischen Inseln nicht das einzige Problem sei. "Die nächste Katastrophe bahnt sich auf dem Balkan an oder im Libanon, wo wir dramatische Zustände haben", sagte Müller.

Flüchtlinge müssen unter freiem Himmel schlafen

Zuvor schilderte im ARD-Brennpunkt Niklas Fischer von Hilfsorganisation "Mission Lifeline" live aus Lesbos, dass die Bewohner des Lagers sich jetzt nach dem Brand in umliegenden Wäldern unter freiem Himmel niederlassen müssten, andere auf den Zufahrtsstraßen zum Lager.

Fischer machte das Verhalten der griechischen Regierung für die Eskalation verantwortlich. Sie habe nichts getan, um einen Ausbruch von Corona im Lager zu verhindern. Das einzige, was passiert sei, als die ersten Fälle bekannt wurden, sei ein Zaun gewesen, mit dem man das Lager umgeben wolle, um die Flüchtlinge noch weiter zusammenzupferchen.

Bei Bränden in der Nacht zum Mittwoch war das Lager Moria auf der Insel Lesbos fast vollständig zerstört worden. Dort waren statt der vorgesehenen 3.000 Migranten mehr als 12.000 untergebracht.