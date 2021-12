Minister besorgt: Impfstoff-Mangel gefährdet Booster-Kampagne

Bayern hat die Regelung bereits auf den Weg gebracht, nun hat sich auch die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern (GMK) darauf verständigt: Wer eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 erhalten hat, der ist künftig von der Testpflicht ausgenommen. In ihrer Konferenz zeigten sich die Minister jedoch alarmiert: Der Impfstoff für die Booster-Kampagne reicht offenbar nicht aus.

Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) verwies nach der GMK-Schalte auf Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker habe in der Runde berichtet, dass er nach seiner Impfstoff-Inventur der Meinung sei, dass es mehr Impfstoff bräuchte, um der Booster-Kampagne entsprechend Fahrt zu verleihen und das Boostern voranzutreiben, berichtete Holetschek.

Der "Spiegel" zitierte Lauterbach aus der GMK-Schalte sogar mit den Worten: "Die Situation ist ausgesprochen schwierig. Ich habe ja meinen Vorgänger immer gelobt. Wir haben einen erheblichen Impfstoffmangel im kommenden Jahr." Für das gesamte erste Quartal sei viel zu wenig Impfstoff gekauft worden - die Mengen reichten nicht, um die Booster-Impfkampagne zu fahren.

Lauterbach soll Impfstoff beschaffen - auch über "unkonventionelle Wege"

Holetschek betonte, man müsse sich nun eben darauf konzentrieren, "die Oberarme der Menschen zu erreichen" mit dem Impfstoff, der eben da sei. Die Gesundheitsminister der Länder hätten Lauterbach eindringlich gebeten, alles zu tun und "auch unkonventionelle Wege zu beschreiten", um nun möglichst viel Impfstoff heranzuschaffen. Er könne nur dazu raten, allen Impfstoff zu bestellen, der zu kriegen ist. Dies gerade im Hinblick auf eine zu erwartende Ausbreitung der Omikron-Variante.

"Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht! Das macht aber nur Sinn, über diese Themen zu reden, wenn auch genügend Impfstoff da ist." Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek

Zudem bräuchte es einen Systemwechsel zu mehr Verlässlichkeit. Es sei mehr Transparenz nötig über den Impfstoff, der da sei. Dies sei gerade auch für Ärzte wichtig, um planen zu können, so der Minister.

Befreiung von der Testpflicht gilt nicht für Pflegeeinrichtungen

Schon vor der GMK hatte sich Lauterbach dafür ausgesprochen, die Testpflicht für Menschen mit Auffrischungsimpfungen entfallen zu lassen - dies auch als Anreiz, sich impfen zu lassen. Bereits am Mittag hatte sich die bayerische Staatsregierung bei einer Kabinettssitzung auf eben den Wegfall der Testpflicht bei 2G plus für den Freistaat geeinigt.

Ab dem fünfzehnten Tag nach einer Booster-Impfung ist man also nun von einer Testpflicht befreit. Dies gilt allerdings nicht in gesundheits- und pflegerischen Einrichtungen, da dies sehr sensible Bereiche seien. Ob Genesene in diese Regelung eingeschlossen würden, sei noch nicht klar, da wolle man sehr vorsichtig vorgehen und weitere Expertenmeinungen einholen, erklärte Holetschek.