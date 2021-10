Mindestlohn und Minijobs: Darüber verhandeln SPD,FDP und Grüne

Seit 2015 gibt es auch in Deutschland das, was die meisten anderen EU-Länder schon länger haben: einen gesetzlichen Mindestlohn. Zum Auftakt gab es 8,50 Euro. Inzwischen liegt er bei 9,60 Euro. Das mindestens müssen Arbeitgeber in Deutschland ihren Beschäftigten in der Stunde derzeit zahlen. Eigentlich soll die Untergrenze bis Mitte 2022 auf 10,45 Euro steigen. Wird Deutschland von SPD, Grünen und FDP regiert, dann gibt es wohl ab Januar aber schon mehr.

Zwölf Euro die Stunde Mindestlohn

In den bisherigen Gesprächen zur Ampel haben sich SPD und Grüne mit zwölf Euro Mindestlohn durchgesetzt. Olaf Scholz hatte diese Marke im Wahlkampf immer wieder in Aussicht gestellt. Die Grünen hatten die Zahl im Wahlprogramm genannt. Beide versprachen, das in Regierungsverantwortung sofort umzusetzen. Die Zahl ist nicht willkürlich gewählt. Die Gewerkschaften und die Sozialverbände fordern diese zwölf Euro bereits seit längerem. Sie entspricht in etwa 60 Prozent des mittleren Bruttoverdienstes in Deutschland – eine Schwelle, die auch von der EU-Kommission oft als Wert genannt wird.

Wer weniger verdient, gilt laut dieser Definition als armutsgefährdet. Laut SPD würden rund zehn Millionen Beschäftigte davon profitieren, die zurzeit nicht auf diese zwölf Euro kommen. Die FDP hat dem in Sondierungsgesprächen zugestimmt, obwohl sie nicht ganz so begeistert ist. Sie setzt auf die Mindestlohnkommission aus Vertretern von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Wissenschaft, die alle zwei Jahre über eine Erhöhung der gesetzlichen Untergrenze berät. Sie legen dem Arbeitsminister einen Vorschlag auf den Tisch.

Weitere Anpassung noch umstritten

Ein gesetzlicher Mindestlohn stößt in Deutschland schnell an die Grenzen dessen, was die Verfassung erlaubt. Nach der gilt Tarifautonomie – sprich: Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände handeln die Konditionen aus. Der Staat darf da nicht eingreifen. Aus diesem Grund wird die Mindestlohnkommission zwischengeschaltet. Bei ihrem Vorschlag für eine höhere oder auch niedrigere Lohnuntergrenze orientiert sie sich vor allem an der Entwicklung der Tariflöhne, aber auch an den möglichen Folgen für die Wirtschaft.

Das soll sie laut Sondierungspapier nach der einmaligen Anpassung auf zwölf Euro die Stunde auch weiterhin tun. Unter welchen Vorgaben ist jedoch zwischen Grünen und SPD auf der einen und der FDP auf der anderen Seite noch umstritten. Die Sozialdemokraten und auch die Grünen haben da mehr die Betroffenen im Blick. Beide wollen die Mindestlohnkommission reformieren und ihr mehr Vorgaben machen. Die FDP warnt davor, die Firmen zu sehr zu belasten. Das könnte Arbeitskräfte kosten. Die Liberalen haben da auch den Wettbewerb im Kopf, dem Betriebe auch auf der Personalkostenseite ausgesetzt seien.

Reform bei Mini- und Midijobs

Als Ausgleich für den nicht gewollten höheren Mindestlohn bekommt die FDP im Sondierungspapier eine Zusage: Bei den Mini- und Midijobs sollen Verbesserungen vorgenommen werden. In zwei Punkten wird das Sondierungspapier konkret. Einmal soll die Minijob-Grenze von zurzeit 450 auf 520 Euro angehoben werden. Wer weniger verdient, muss keine Beiträge in die Sozialversicherung einbezahlen. Ein Minijob ist zudem steuerfrei.

Nun haben Beschäftigte und Arbeitgeber seit Einführung des Mindestlohns ein Problem: Je höher der angesetzt wurde, desto weniger durften Betroffene dafür arbeiten. Zurzeit sind es rund 47 Stunden im Monat. Steigt der Mindestlohn auf zwölf Euro, wären es erheblich weniger – darum die Anpassung auf 520 Euro.

Auch bei den Midijobs soll nachgesteuert werden. Mit denen rutscht man Schritt für Schritt in die volle Abgabe für die Sozialversicherung. Die Grenze liegt zurzeit bei 1.300 Euro und soll auf 1.600 Euro angehoben werden. Weitere "Verbesserungen" – was auch immer man darunter versteht – müssen jetzt noch in der zuständigen Arbeitsgruppe ausgehandelt werden.

Einig ist man sich auf jeden Fall in einem Punkt: Minjobs sollen nicht als Ersatz für die Aufnahme eines regulären Arbeitsverhältnisses missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Eine neue Studie des IAB, des Forschungsinstitutes der Bundesagentur für Arbeit, warnt etwa, dass das gerade in Kleinbetrieben passiert.