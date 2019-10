Mindestlohn in der Ausbildung: Mehr Geld für Azubis

Was ändert sich?

Ab kommendem Jahr sollen Azubis im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro im Monat bekommen. Die Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr soll dann schrittweise steigen auf 620 Euro monatlich. Auch im zweiten, dritten und vierten Lehrjahr gibt es mehr Geld. Ab 2024 soll der Azubi-Mindestlohn automatisch mit der Entwicklung der Lehrlingsgehälter steigen. Außerdem übernimmt der Arbeitgeber künftig die Kosten für betriebliche Lehrmittel.

Wen betrifft das?

Der Mindestlohn soll für Auszubildende gelten, die in einen Beruf erlernen, der nach dem bundesweiten Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung geregelt ist. Das heißt: Berufe wie Erzieher, bei denen die Bundesländer das Sagen haben oder Berufe im Pflegebereich sind ausgenommen. Außerdem gilt der Mindestlohn nicht, wenn es bereits einen Tarifvertrag gibt, in dem Arbeitgeber und Gewerkschaften für einzelne Branchen eigene Vereinbarungen getroffen haben.

Was bedeutet das für bayerische Azubis?

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat untersucht, wie relevant die Einführung des Mindestlohns für Azubis in verschiedenen Bundesländern ist. Das Ergebnis: Während in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt 46 % der Auszubildenden im ersten Lehrjahr weniger als 515 Euro monatlich erhalten haben, waren es in Bayern gerade einmal 8,8 % der Azubis. Die meisten Azubis in Bayern bekommen also schon jetzt mehr als den nun geplanten Mindestlohn.

Welche Azubis bekommen viel, welche wenig?

Azubis mit Tarifverträgen haben in Deutschland im vergangenen Jahr durchschnittlich 908 Euro pro Monat bekommen. Die höchste tarifliche Ausbildungsvergütung in Bayern haben Berufsstarter in der Metall- und Elektroindustrie bekommen: 1035 Euro monatlich. Besonders wenig gab es für Lehrlinge in der Landwirtschaft: 630 Euro monatlich.

Was sagen Parteien, Gewerkschaften und Handwerksverbände?

Das Gesetz wurde im Bundestag mit den Stimmen von SPD und Union verabschiedet. Grüne und Linke haben sich enthalten, sie fordern ebenso wie viele Gewerkschaften einen höheren Mindestlohn. AfD und FDP haben dagegen gestimmt. Hauptkritikpunkt: Der Mindestlohn könnte dazu führen, dass es sich kleinere Betriebe in strukturschwachen Gegenden nicht mehr leisten können, Ausbildungsplätze anzubieten. Der Bayerische Handwerkstag kritisiert, dass es bei einem gesetzlich festgelegten Mindestlohn keine Flexibilität nach Branche und Region gibt. Der Bundesrat muss der Reform noch zustimmen.