Mindestens zwei Tote und vier Verletzte bei Schüssen in Paris

Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar

Medien hatten zuvor berichtet, dass ein Mann im zehnten Pariser Arrondissement mehrere Schüsse abgefeuert hatte. Dies sei in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums geschehen. "Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik", sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur afp. Das Motiv des Mannes war zunächst unklar. Die Pariser Polizei gab zunächst keine Informationen zu dem Vorfall.

Frankreichs Innenminister will zum Tatort reisen

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin will nach den tödlichen Schüssen in Paris zum Angriffsort fahren. Darmanin schrieb auf Twitter von einer "dramatischen Schießerei". All seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer.