Mindestens zehn Tote bei Messerangriffen in Kanada

Suche nach dem Motiv

Das Motiv ist laut Polizei noch unklar. In einer Erklärung der indigenen Vertreter hieß es, dass die Angriffe möglicherweise mit Drogen im Zusammenhang stehen. "Dies ist die Zerstörung, die wir erleben, wenn gefährliche illegale Drogen in unsere Gemeinschaften gelangen", sagte die Federation of Sovereign Indigenous Nations. Die Gruppe vertritt 74 indigene Gruppen in Saskatchewan.

Die James Smith Cree Nation ist eine indigene Gemeinschaft mit etwa 3.400 Einwohnern, die hauptsächlich von Landwirtschaft, Jagd und Fischfang leben. Weldon ist ein Dorf mit etwa 200 Einwohnern.

Mutmaßliche Täter auf der Flucht

Nach der Tat warnte die Polizei, dass ein Fahrzeug mit den mutmaßlichen Tätern laut Augenzeugenberichten in Saskatchewans Provinzhauptstadt Regina gesichtet worden sei. Seitdem habe es keine Hinweise über den möglichen Aufenthaltsort des Duos mehr gegeben. Regina liegt rund 335 Kilometer südlich von den Orten, in denen die Messerangriffe verübt wurden.

Reginas Polizeichef Evan Bray sagte am Sonntagabend, er gehe davon aus, das sich die mutmaßlichen Täter noch in der Provinzhauptstadt aufhielten. Er rief die Bevölkerung auf, auf Warnungen zu achten und verdächtige Personen zu melden.

Das Alter der mutmaßlichen Täter wurde mit 31 und 30 Jahren angegeben. Die Polizei suchte dort, aber auch in den angrenzenden Provinzen Manitoba und Alberta nach den beiden Verdächtigen. Die Fläche dieser drei Provinzen in der Mitte Kanadas ist mehr als fünfmal so groß wie die Fläche Deutschlands. Allein Saskatchewan ist knapp doppelt so groß wie Deutschland, aber mit nur knapp 1,2 Millionen Einwohnern sehr dünn besiedelt.

Eines der schlimmsten Angriffe in der Geschichte Kanadas

Es handelt sich um eines der schlimmsten Massaker in Kanadas Geschichte. Die bisher folgenschwerste Bluttat ereignete sich 2020, als ein als Polizist verkleideter Mann in der Provinz Nova Scotia einen Amoklauf verübte und Feuer legte - 22 Menschen wurden damals getötet. Ein Jahr zuvor lenkte ein Mann in Toronto sein Fahrzeug in Passanten und tötete zehn Menschen. In Kanada kommen derartige Gewaltverbrechen indes im Verhältnis nicht so häufig vor wie in den benachbarten USA.

Mit Material von ap, reuters, dpa