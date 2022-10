Mindestens ein Toter nach Messerattacke in Mailand

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Donnerstag auf fünf Menschen in einem Einkaufszentrum südlich von Mailand eingestochen. Eine bei einem Supermarkt angestellte Person starb auf dem Weg ins Krankenhaus, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Der Serie-A-Verein AC Monza bestätigte, dass der Abwehrspieler Pablo Marí unter den Verletzten sei. Nach Angaben seines Stammvereins FC Arsenal schwebt er nicht in Lebensgefahr. Der Topclub aus London, der den Verteidiger an den italienischen Erstligisten AC Monza verliehen hatte, twitterte am späten Donnerstagabend: "Wir waren in Kontakt mit Pablos Agenten, der uns gesagt hat, dass er im Krankenhaus, aber nicht schwer verletzt sei."