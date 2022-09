Tote bei Unruhen im Iran nach ungeklärtem Tod von Mahsa Amini

Bei Protesten nach dem Tod einer 22-jährigen Frau im Gewahrsam der Sittenpolizei sind im Iran drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Gouverneur der Provinz Kurdistan, Esmail Sarei Kuscha, mit. Er sprach laut der Nachrichtenagentur Fars von drei "verdächtigen" Todesfällen bei einer "vom Feind angestifteten Verschwörung". Die Uno und Menschenrechtsorganisationen äußerten sich besorgt. Auch iranische Politiker kritisierten die Sittenpolizei.

Tod in Polizeigewahrsam - Umstände unklar

Die 22-jährige Mahsa Amini, die aus der Provinz Kurdistan stammte, war am Dienstag vergangener Woche in der Hauptstadt Teheran wegen des Tragens "unangemessener Kleidung" von der Sittenpolizei festgenommen worden. Nach ihrer Festnahme brach sie unter noch ungeklärten Umständen auf der Polizeiwache zusammen und starb am Freitag im Krankenhaus. Eine Aufnahme, die Amini im Krankenhaus zeigte, verbreitete sich weltweit in sozialen Netzwerken.

Ihr Tod hat im Iran eine Welle der Empörung und Proteste ausgelöst. Am Montag gab es Medienberichten zufolge in Teheran und mehreren anderen Städten Demonstrationen, die von der Polizei teilweise gewaltsam aufgelöst wurden. In Teheran riefen laut Fars "hunderte Menschen" Parolen gegen die Behörden, einige Frauen nahmen dabei demonstrativ ihr Kopftuch ab. Die heftigsten Zusammenstöße gab es in Aminis Heimat Kurdistan.