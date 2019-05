Mindestens drei Tote bei Bootsunglück auf dem Rhein

Bei einem Bootsunglück auf dem Rhein an der Grenze zu Frankreich sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei ein kleines Mädchen, teilte die französische Präfektur Bas-Rhin mit. Die Sechsjährige sei aus Deutschland, hieß es. Nach einem weiteren Mädchen aus Deutschland werde nach dem Unglück bei Gerstheim - auf deutscher Seite auf der Höhe von Schwanau - noch gesucht. Eine weitere Person wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus nach Sélestat gebracht. Nach Informationen des Rettungszentrums von Bas-Rhin war das kleine Schlauchboot auf der Höhe der Schleuse von Gerstheim im Rhein gekentert. Mehrere Menschen seien daraufhin ins Wasser gesprungen, um die Insassen des Bootes zu retten.

Nach Angaben der Präfektur Bas-Rhin gehörten die beiden Mädchen zu einer Gruppe von sieben Urlaubern aus Deutschland, von denen sich vier an Bord des Schlauchbootes befanden. Mit den Mädchen saßen zwei Erwachsene rumänischer Nationalität in dem Boot, drei weitere Mitglieder der Gruppe warteten am Ufer.

Ein Zeuge des Unglück starb beim Rettungsversuch

Wie die französische Tageszeitung "Dernières Nouvelles d’Alsace" (DNA) berichtet, ist unter den Toten auch ein Zeuge, der zum Boot schwamm, um die Insassen des Schlauchboots zu retten. Auf beiden Seiten des Rheins waren zahlreiche Rettungskräfte aus Deutschland und Frankreich im Einsatz, auch Hubschrauber und Taucher wurden eingesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.