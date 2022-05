Mindestens drei Tote bei Anschlag nahe Tel Aviv

Bei einem Anschlag in der Nähe von Tel Aviv sind nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens drei Menschen getötet worden. Mehrere andere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei teilte mit, sie gehe davon aus, dass der Angriff in der Stadt Elad am Donnerstagabend einen extremistischen Hintergrund gehabt habe. Elad ist eine überwiegend von streng-religiösen Juden bewohnte Kleinstadt östlich von Tel Aviv.

Täter auf der Flucht - Hamas begrüßt die Tat

Am frühen Abend hatten, Augenzeugenberichten zufolge, zwei Männer Passanten in einer Parkanlage angegriffen – mit einer Schusswaffe und einer Axt oder einem großen Messer bewaffnet. Genaue Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus.

Die Täter sind auf der Flucht. Ein Großaufgebot von Polizei und Armee ist im Einsatz. Nach Medienberichten hat die Polizei die Sorge, die Täter könnten ins nicht weit entfernte Westjordanland geflüchtet sein. Die militante palästinensische Hamas im Gaza-Streifen begrüßte die Tat.

Lesen Sie hier: "Ende vom Frieden: Zweite Intifada und die Folgen bis heute"

Terrorwelle in Israel reißt nicht ab

Die Israelis feiern heute, am Unabhängigkeitstag, die Staatsgründung vor 74 Jahren. In Israel kam es seit Ende März zu bisher vier Terroranschlägen innerhalb des Staatsgebiets mit insgesamt 14 Toten. Am vergangenen Freitag wurde bei einem Anschlag an der Zufahrt zu einer israelischen Siedlung im Westjordanland ein Wachmann von Palästinensern erschossen.