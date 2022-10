Mindestens 45 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Auf den Philippinen sind bei dem Tropensturm "Nalgae" mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Die Katastrophenschutzbehörde korrigierte die Zahl am Samstag nach unten. Zuvor war von 72 Toten die Rede gewesen. Nach Rücksprache mit den Rettungskräften vor Ort müsse dies aber berichtigt werden. Mindestens 14 Menschen gelten aber noch als vermisst. Hinzu kämen Dutzende Verletzte.

Suche nach Vermissten läuft

Die meisten Todesopfer stammen aus der Provinz Maguindanao knapp 1.000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Tagelange schwere Regenfälle hatten Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst, die Häuser unter Schlamm und Schutt begruben.

In dem Dorf Kusiong habe ein Erdrutsch Dutzende Häuser begraben, sagte der dortige Innenminister Naguib Sinarimbo der Nachrichtenagentur AP am Telefon. Dort hätten etwa 80 Familien gelebt. "Diese Gemeinde wird heute unser Ground Zero", so Sinarimbo. "Sturzfluten aus Regenwasser mit Schlamm, Gestein und Bäumen haben die Häuser fortgespült." Schweres Gerät und zusätzliche Retter von Armee und Polizei sowie Freiwillige sollten die Suche nach den Vermissten verstärken.

Maguindanao und die umliegenden Provinzen sind von Gebirgen und sumpfigen Ebenen geprägt, die sich nach dem Sturzregen in eine Art Auffangbecken verwandelten. In tiefer gelegenen Dörfern stieg das Wasser rasend schnell. Retter wateten durch hüfthohes Wasser, um Kinder und ältere Menschen zu retten.

Küstengebiete Manilas evakuiert – Flüge gestrichen

"Nalgae" ist der 16. Sturm, der in diesem Jahr über die Philippinen hinweg tost. Er hatte laut Katastrophenschutz am Samstagmorgen mit einer Windgeschwindigkeit von 95 Stundenkilometern und Böen von bis zu 160 Stundenkilometern die östliche Insel Catanduanes erreicht.

Der Tropensturm zieht laut Wetterdienst in Richtung West-Nordwest. Erwartet werden schwere und teilweise sintflutartige Regenfälle. Die Behörden gaben Sturmwarnungen für mehr als 40 Provinzen sowie für die Hauptstadtregion Manila heraus. 116 nationale wie internationale Flüge wurden gestrichen. 107 Schiffe liegen in den Häfen fest.

Stürme im Süden der Philippinen eher selten

Die Philippinen werden Jahr für Jahr durchschnittlich von rund 20 Taifunen und Stürmen getroffen. Im Süden des Archipels sind sie allerdings selten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie aufgrund des Klimawandels häufiger und stärker werden.