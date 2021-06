07.06.2021, 08:54 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Mindestens 35 Tote bei Zugunglück in Pakistan

Beim Zusammenprall zweier Passagierzüge sind in Pakistan am Morgen mindestens 35 Menschen getötet worden. Etwa 15 bis 20 Personen seien noch in den Trümmern eingeschlossen, sagte der Polizeichef des Bezirks Ghotki in der Provinz Sindh.